Mattinata trascorsa all’ombra dell’Abbazia per l’on. Francesco Boccia, ministro per gli Affari generali e le Autonomie. Il ministro è arrivato a Cassino su invito del rettore Giovanni Betta. L’occasione: l’inaugurazione del Master di primo livello su “Teoria e pratica della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali”, organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza e coordinato dal prof. Luigi Di Santo. Prima di incontrare i futuri studenti e le autorità locali nell’Aula Magna della Folcara, l’on. Boccia ha fatto visita al rettorato dove ad accoglierlo, oltre al Magnifico, ha trovato il direttore generale Antonio Caparrelli. Dal rettorato si è trasferito al Palazzo degli studi della Folcara ad inaugurare il Master. “La mia testimonianza è di chi ha cogestito con il Governo la fase drammatica della pandemia e ritengo che questa sia un’occasione storica per rafforzare le fondamenta dello Stato. Per questo dobbiamo essere all’altezza di raccogliere la sfida che il Presidente della Repubblica ci ha messo posto davanti sulle autonomie, perché dalle autonomie viene la forza dell’unità nazionale”. L’intervento del ministro si è incastonato, poi, in un ambito più locale. “A Cassino, piuttosto che in un’altra area del Basso Lazio, è necessario un ulteriore intervento per la Tav”. Tradotto? “La Tav è esattamente quello che non si deve più fare, nel senso che è stata finanziata con risorse della fiscalità ordinaria (le tasse pagate dai cittadini) e anche le risorse straordinarie messe sulla Tav sono state concentrate in una parte del Paese”. Ora – per il Ministro - bisogna legare l’Italia da nord a sud. Come? “Nel dopoguerra l’autostrada del sole ha unito il paese. La Tav non l’ha ancora unita. Abbiamo – ha sottolineato - l’obbligo morale di unirla”. E ha aggiunto: “Io sono tra quelli che sulla fibra ultraveloce spingono per partire dalle aree interne, dalle aree di montagna e dal mezzogiorno”. Concetto ribadito dal rettore Betta, il quale ha evidenziato l’urgenza di completare le due ‘autostrade’. “Tav e fibra – ha detto il rettore – vanno in parallelo”. Nel raccontare la testimonianza dei momenti drammatici legati alla pandemia il ministro Boccia ha rivelato che la pandemia ha reso evidente le disuguaglianze esistenti nel Paese. “E’ compito dello Stato ridurre le disuguaglianze. Questo è il grande insegnamento che ci dà la pandemia” ha commentato Boccia. Un Paese che si rinnova attraverso scelte adattate, che utilizza professionalità come risorse preziose e nella giusta collocazione. E’ quanto emerso dagli interventi dei relatori intervenuti alla presentazione del Master, che mira ad insegnare un nuovo metodo di lavoro a dirigenti, operatori amministrativi, funzionari e arriva a coronamento del percorso di studi in Servizi Giurdici. Una proposta formativa post laurea che si realizza attraverso uno sforzo comune, come affermato dalla direttrice del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza Enrica Iannucci che ha preso la parola insieme ai professori Pasquale Passalacqua, Giancarlo Scalese, Margherita Interlandi e Eugenio Patanè, consigliere regionale (in platea presente anche il presidente del consiglio regionale Mauro Buschini). “Siamo in una stagione bellissima e straordinaria per chi decide di dedicare la propria vita all’amministrazione pubblica di uno Stato” ha riferito l’on. Boccia che ha concluso evidenziando: “La stagione che abbiamo di fronte è una stagione che sarà caratterizzata da tanta innovazione e da profondi cambiamenti”.