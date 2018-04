di Pierfederico Pernarella

Il Ministero dell’Interno dispone il rispetto di norme più rigide nel rilascio di nuove licenze per sale slot e scommesse, ma la Regione Lazio e i Comuni ancora non si sono dotati dei regolamenti.



La direttiva ministeriale è stata inviata alle Prefetture e alle Questure lo scorso 19 marzo e riguarda in particolare le sale con videolottery, agenzie di scommesse ippiche e sportive, sale bingo. Nella nota si invitano le Questure, su cui ricade la competenza del rilascio delle licenze, a tenere conto «anche della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime da luoghi qualificati come sensibili». Ovvero scuole, chiese, ospedali, case di cura, impianti sportivi e altri centri di aggregazione frequentati in particolar modo dai giovani.



L’EMERGENZA SOCIALE

Il Ministero richiama l’intesa siglata nel settembre dello scorso anno in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni con la quale sono stati previsti impegni a carico degli enti locali «per realizzare un’equilibrata distribuzione sul territorio delle sale scommesse e degli altri giochi leciti» razionalizzandone la presenza nell’ambiente urbano al fine di evitare le «gravi conseguenze sociali» legate soprattutto alla ludopatia. I dati parlano chiaro: in provincia di Frosinone la spesa media pro capite per il gioco è di circa 1.200 euro all’anno. Quasi mezzo miliardo di euro. Intanto aumentano i costi sanitari per la cura delle dipendenze.



AUTOCERTIFICAZIONE

Il Ministero quindi ha sollecitato l’attuazione di norme più severe, allegando anche un modulo per le nuove richieste di licenze. Nel presentare le istanze alla Questura chi intende aprire nuove sale gioco dovrà attestare con un’autocertificazione non solo, come avviene già ora, il rispetto delle norme in materia di urbanistica, edilizia, igiene, ma anche delle distanze minime dai luoghi sensibili. Spetterà poi alla Questura svolgere eventuali controlli. Qui però sorge un problema. L’autocertificazione, infatti, dovrebbe avvenire in base a un regolamento.



MANCANO LE REGOLE

Ebbene in provincia di Frosinone, solo quello di Cassino ha emanato, nel gennaio scorso, un’ordinanza in cui impone il rispetto una distanza minima di 400 metri dai luoghi sensibili per l’apertura di nuove sale gioco o di scommesse. Alatri, Ferentino, Sora, Anagni, Pontecorvo, Veroli, Ceccano, per citare alcuni dei principali Comuni, non dispongono di un regolamento. Il problema in realtà è a monte: nemmeno la Regione Lazio si è dotata di una normativa in tal senso. Nell’aprile dello scorso anno in Consiglio regionale è stata approvata una proposta di modifica, elaborata sulla base di un ordine del giorno dei Cinquestelle, alla legge contro la ludopatia del 2013 che nulla però prescriveva in materia di distanze. L’integrazione serviva a colmare questa e altre lacune, ma è rimasta solo la proposta di modifica.



NEL CAPOLUOGO

Anche il capoluogo, dove la spesa media pro capite per il gioco è di circa 1.700 euro all’anno, non si è ancora adeguato. Il Movimento 5 Stelle del capoluogo, nei giorni scorsi, in una nota stampa, si è associato alla richiesta del capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli, di predisporre un regolamento da approvare quanto prima in Consiglio comunale. «Ci stiamo lavorando – assicura il sindaco Nicola Ottaviani – ma il nostro piano, oltre alla questione delle distanze minime, prevede interventi più articolati: vorremmo introdurre una sorta di contributo a carico dei gestori delle sale gioco per il contrasto alla ludopatia. Su questo punto è in corso un confronto con l’Anci per verificare l’introduzione di quella che, seppure impropriamente, potremmo definire una tassa sul gioco».



Sulla base della direttiva ministeriale, si sta muovendo anche la Questura. «Siamo ancora in una fase iniziale, ci sono degli aspetti da approfondire, nel frattempo abbiamo avviato un monitoraggio per capire quali Comuni dispongono di un regolamento», riferisce il questore Rosaria Amato.

