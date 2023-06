Martedì 20 Giugno 2023, 08:06

La moglie gli chiede conto delle sue infedeltà, lui tenta prima di gettarla dall'auto in corsa e poi di strangolarla. Solo l'istinto di sopravvivenza della donna mamma di un bambino di tre anni, è riuscita a farle scampare il peggio. La sua colpa? Pretendere spiegazioni dal marito, un operaio di 29 anni, che la stava tradendo con un'altra. Da tempo lei aveva capito che qualcosa non andava nel rapporto di coppia. E quando chiedeva spiegazioni al marito circa quel suo comportamento così distaccato l'uomo reagiva aggredendola, prendendola a schiaffi, girandole i polsi per farle male e prendendola anche per il collo. Le aggressioni avvenivano anche davanti al figlio piccolo. Una volta Anna era stata picchiata mentre teneva il bambino in braccio. L'uomo che si era spazientito a causa delle spiegazioni chieste dalla moglie circa del denaro che era mancato in casa, l'aveva colpita con un pugno in testa facendola cadere per terra.

La donna che aveva cercato di proteggere il piccino era stata colpita anche dai calci che l'uomo le aveva sferrato su tutto il corpo. Ma questo non era niente. Il peggio è arrivato quando un giorno la coppia si trovava in auto. A seguito di una animata discussione scaturita sempre da un sospetto tradimento, l'uomo aveva finalmente confessato di avere una relazione extraconiugale. Ma invece di chiedere perdono alla moglie aveva cominciato ad insultarla dicendole che lui poteva andare a letto con chi voleva.

La moglie ha provato a reagire, ma il marito ha tentato di spintonarla cercando di buttarla fuori dall'auto. Non riuscendoci ha bloccato la vettura e dopo averle sbattuto la testa contro il parabrezza le aveva stretto il collo tentando di strangolarla. Fortunatamente la ragazza era riuscita a divincolarsi, ma il marito aveva però aveva continuato a picchiarla colpendola con un pugno in pieno volto. La giovane mamma, dopo essere andata in ospedale, si è rivolta alla polizia. Gli agenti hanno arrestato l'uomo, successivamente rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento alla moglie. A conclusione delle indagini adesso è finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia.