Sabato 6 aprile, alla Saletta delle Arti (in via Matteotti) a Frosinone , alle 21.30, appuntamento da non perdere con “Alberto Giraldi Standard’s Trio”.E’ l’ennesima sfida del pianista e compositore romano che si cimenta nel repertorio del jazz classico - quello degli Standards - rivisitandolo con il supporto di due partners d’eccezione: Mauro Nota al Contrabbasso e Luca Ingletti alla Batteria. Il repertorio degli Standards, con la sua immensa tradizione di eccezionali interpreti, rappresenta un terreno, per così dire, minato. Decidere di cimentarsi di fronte ai colossi, vuol dire affrontare una serie di scelte che “Alberto Giraldi Standard’s Trio” ha semplicemente sintetizzato nella libertà di espressione dei tre solisti. Una libertà che vive di spazi inediti, ancora da esplorare, rileggendo il materiale nel rispetto della sua origine, ma lasciando andare l’interplay, sempre foriero di guizzi, intuizioni che nascono magicamente - nel jazz in particolare - proprio dall’ascolto reciproco di chi, sul palco, ridà ogni volta vita a questi immortali capolavori. I successi di Rodgers & Hart, di Bill Evans, Van Heusen, Victor Young, Duke Ellington, John Lewis, Dave Brubeck, Cole Porter, rivivranno a La Saletta delle Arti e sarà un’occasione per riassaporare il passato alla luce del presente, la tradizione, sempre stimolante fonte di idee e di prospettive che dà modo di costruire percorsi nuovi, inusitati. Per essere oggi quel che siamo stati e che saremo, sempre diversi eppure radicati nella Storia. Il jazz è tutto questo e “Alberto Giraldi Standard’s Trio” proverà a raccontarvelo. A modo suo.