Ultimo aggiornamento: 21:57

Rainbow MagicLand, il parco più grande del Lazio tra le province di Frosinone e di Roma . dopo il grande successo dei suoi appuntamenti live ha deciso di “moltiplicare” il divertimento ampliando l’orario di apertura del Parco dal 1 all’8 settembre. Attrazioni, spettacoli, live show, e mille occasioni per trascorrere una giornata in allegria, tutto questo sarà possibile fino alle 22.00 (anziché alle 18.00).Ma il cartellone dei grandi eventi estivi, nella Capitale del divertimento, non ha finito di stupire, infatti, il 31 agosto è il momento del grande rock con i Riff Raff, la cover band accenderà Rainbow MagicLand con due ore di spettacolo e musica. La band farà scatenare i visitatori al ritmo dei classici degli Ac/Dc da “High Voltage”, album d’esordio, sino ad arrivare ai grandi successi live “If you want blood-you got it ”,” Highway to hell”, passando per ”Back in black”, “The razor’s edge”, ”Ballbracker” senza dimenticare “For those about to rock”. L’energia sprigionata dai Riff Raff è tale che in alcune recensioni dei loro concerti si legge: “se chiudo gli occhi posso sentire esattamente gli Ac/Dc”. A seguire dj set fino alle 01:00 del mattino.E a settembre nuovi imperdibili appuntamenti, il 7 settembre torna a grande richiesta: la musica no stop di Radio Globo, con Giorgio D’ecclesia e Dj Donato Cirocco. Tra magiche atmosfere house mixate hit del momento e i più grandi successi della musica commerciale. Sabato 14 settembre, a partire dalle ore 22,30 e fino alle ore 0,30 un appuntamento da non perdere, l’esclusivo party targato ScuolaZoo, la community di studenti più grande d'Italia, in una mega festa all’insegna del divertimento.