Scaduta la fatidica mezzanotte del 30 giugno, potrebbe essere oggi il giorno dell'annuncio ufficiale di Eusebio Di Francesco quale allenatore del Frosinone alla terza avventura nella massima serie calcistica nella imminente stagione. Scaduto infatti anche nella forma il contratto con la sua precedente società, il Verona, dalla panchina della quale era stato sollevato dopo appena tre partite della stagione 2021-22, l'allenatore pescarese è di fatto già entrato nei panni di neo allenatore canarino e sarebbe sceso in Ciociaria dove, secondo indiscrezioni, avrebbe preso visione di quello che sarà il suo prossimo ambiente di lavoro. Le strutture sportive dei canarini sono la Città dello Sport di Ferentino e quelle di Capo i Prati a Fiuggi dove, tra una settimana esatta, inizierà questa terza stagione in Serie A del Frosinone.Un Di Francesco che inizierà questa nuova avventura, nella quale potrà condurre la squadra ad affrontare un campionato con la sua filosofia, quella che ha reso grande il Sassuolo dal 2013 al 2017, quattro stagione in due delle quali ha lavorato fianco a fianco di Guido Angelozzi, formando quel binomio che ha portato la squadra della piccola cittadina emiliana, al sesto posto in campionato ed a debuttare sul palcoscenico europeo. A Frosinone una salvezza il prossimo anno equivarrebbe all'impresa raggiunta con i neroverdi nel 2015-'16. Di Francesco, ma non solo lui, è consapevole delle difficoltà del campionato alla guida di una neo promossa che partirà per forza di cose con un basso profilo, con un mercato improntato sulla pazienza nel scegliere i giocatori giusti da prendere nel momento opportuno, ma sempre seguendo l'input della sostenibilità del bilancio. Un Di Francesco che sa anche che approdando a Frosinone sposa la causa di una società che ha sempre difeso i propri tecnici, e di un presidente che può essere definito tutt'altro che un "mangia allenatori". Ci sono quindi tutte le premesse per poter affrontare un cammino con serenità in un posto dove il principio base è quello del rispetto del lavoro dei protagonisti.Certo, per puntare alla salvezza conterà molto quello che i dirigenti giallazzurri sapranno fare in questi due mesi che da oggi metteranno in fibrillazione i tifosi carichi di aspettative.Da oggi infatti scatta la finestra estiva del calciomercato e sul trono dei protagonisti salirà soprattutto lui, Guido Angelozzi. Il direttore tecnico del Frosinone ieri è stato accolto da protagonista al vernissage della stagione del mercato, celebrata con il Gran Galà organizzato da Master Group Sport nel salone delle conferenze del Grand Hotel di Rimini. Angelozzi è stato infatti premiato, al pari Cristiano Giuntoli e Giuseppe Magalini, rispettivamente quali migliori direttori sportivi della Serie A e Serie C, con Angelozzi a ritirare il premio "Colpi da Maestro" per la serie B. Presenti anche il presidente della Assodirettori Beppe Marotta e l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, protagonisti del talk "Colpi da Maestro". Mai titolo è più azzeccato per descrivere quello che dovrà fare Angelozzi da qui al prossimo 1 settembre. Il manager siciliano dovrà mettere a segno altri grandi colpi da maestro' per permettere a Di Francesco di disporre del materiale umano per poter contendere in maniera competitiva nella lotta per la salvezza. Sempre ieri il dt canarino si è messo subito al lavoro incontrando gli emissari del Sassuolo per trattare un altro anno di prestito di Stefano Turati a Frosinone. La trattativa potrebbe essersi conclusa proprio in concomitanza con l'evento di Rimini.