Il Gay Pride anche a Frosinone, ma ora servono i fondi: parte la raccolta

L'ufficialità arriverà soltanto tra un mese, ma ora c'è una data: il 22 giugno Frosinone potrebbe ospitare il suo primo gay pride. Il Comitato Lazio Pride ha comunicato che in occasione dei 50 di Stonewall, la rivolta del movimento gay a New York contro le violenze della polizia, saranno organizzate tre manifestazioni. Le tre città finaliste infatti potranno ospitate tutte e tre il proprio Pride.«Aprirà Latina il 18 maggio, in occasione della Settimana Mondiale contro l'Omofobia, seguirà poi Frosinone il 22 giugno, forte della pressione della città espressa sui social network, e chiuderà Ostia il 20 luglio, riproponendo la seconda edizione del Summer Pride laziale sul mare».L'ufficialità del programma arriverà a fine aprile. «Le tre date - spiega il Comitato - saranno però confermate tra un mese solo se la raccolta fondi per realizzare i tre pride andrà a buon fine. Tutti infatti potranno sostenere il proprio pride preferito tramite la piattaforma di donazioni buonacausa indicando nella causale il pride che si vuole sostenere».Sarà possibile sostenere il proprio pride preferito su instagram, twitter e facebook postando il link della raccolta fondi, seguito dal nome del luogo che si intende sostenere e l'hasthag #laziopride.«Nel mese seguente - concludono dal Comitato Lazio Pride - si sceglierà se confermare i tre pride o realizzarne solo uno, valutando le donazioni ricevute e la diffusione della piattaforma buonacausa».Sarebbe la prima volta che Frosinone ospita un pride, mentre a Latina la manifestazione si è già svolta nel 2016 e nel 2017.