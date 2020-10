Capolavoro tattico di Nesta e il suo Frosinone ieri pomeriggio ha sbancato l’Adriatico dove ha battuto 2-0 il Pescara, alla quarta sconfitta consecutiva, portandosi al terzo posto in classifica con 10 punti, a tre dalla capolista Empoli. Ciociari che volano, dunque, mentre gli abruzzesi sono sempre più maglia nera in fondo alla graduatoria e in piena crisi. Artefici del successo giallazzurro Ciano e Novakovich, autori dei gol che hanno premiato il coraggio e la sagacia tattica dei canarini i quali sono passati in vantaggio al 6’ del primo tempo con San Camillo da Marcianise e raddoppiato nella ripresa al 5’ con il lungagnone statunitense. I due si sono scambiati in pratica il favore perché Ciano ha sbloccato il risultato sull’assist dell’americano e Novakovich ha fatto la stessa cosa nei confronti del compagno di reparto. Sicuramente la vittoria della squadra di Nesta è stata favorita dalla crisi d’identità degli uomini di Oddo, però è anche vero che Brighenti e soci hanno costruito il meritatissimo successo grazie ad una prestazione saggia e brillante sotto ogni aspetto. Il Frosinone ha attaccato con parecchi uomini sin dai minuti iniziali dell’incontro, mettendo subito alle corde i padroni di casa e per tutto il primo tempo chiuso in vantaggio, ha tenuto saldamente in pugno la partita. Nella ripresa, invece, dopo il raddoppio, ha rincorso la terza marcatura per chiudere definitivamente i conti, ma non riuscendoci ha pensato bene di abbassare i ritmi e di controllare il gioco, per poi ripartire con veloci contropiedi che hanno creato non poche difficoltà agli uomini di Oddo. L’allenatore di casa le ha provate tutte per contenere lo strapotere del Frosinone e cercare di evitare la quarta sconfitta di fila, cambiando in corsa l’assetto dei suoi che dal 3-5-1-1 è passato prima al 4-1-4-1 e successivamente al 4-3-3, quando sono entrate le punte Galano e Belloni. Ma contro i giallazzurri di Nesta votati all’offensiva e al sacrificio come non mai, non c’è stato niente da fare. Frosinone schierato con il 3-4-1-2, modulo in cui Rohden ha fatto il trequartista velenoso tra le linee e suggeritore prezioso per Novakovich e Ciano, quest’ultimo scatenato e tornato ai livelli ai quali ci aveva abituato. Ed è stato proprio Ciano dopo 6’ dal fischio d’inizio del lucido direttore di gara, il piemontese Gariglio, a sbloccare il risultato: Rohden ha rubato il pallone a Jaroszynski, disattento difensore di casa, allargando per Novakovich bravo a liberarsi del diretto avversario ed a rimettere in area la palla per il compagno che solo soletto l’ha buttata dentro. Reazione immediata del Pescara, ma sul violento tiro dalla distanza di Ventola, Bardi si è tuffato sulla sua destra deviando in angolo. Non è stato certo a guardare il Frosinone che tra il 12’ e il 24’ con Ciano e Rohden è andato, infatti, vicinissimo al raddoppio che, però, puntuale è arrivato al 5’ del secondo tempo: bravo Zampano ad approfittare dell’ennesima incertezza di Jaroszynski e a servire sulla corsa un inesauribile e concreto Maiello il quale ha favorito, a sua volta, l’imbucata in area di Ciano lesto a rendere il favore a Novakovich che da due passi ha firmato il 2-0. A questo punto il Frosinone ha rallentato la corsa pensando più a controllare la gara che a continuare a spingere sulle fasce e per vie centrali. Il Pescara si è afflosciato ulteriormente, sbagliando molto sul piano tecnico, finendo per favorire ancora di più il possesso palla dei giallazzurri, dominatori incontrastati della fascia mediana, grazie alla convincente prestazione di Maiello, Kastanos, Beghetto e Zampano. Bene Tabanelli che a metà del secondo tempo ha preso il posto di Rohden dietro le punte, mentre Ariaudo, Brighenti e Capuano non hanno in pratica concesso mai una palla giocabile ai padroni di casa. E sabato prossimo sotto con la Cremonese in casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA