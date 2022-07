Venerdì 22 Luglio 2022, 08:51

In attesa della prima importante amichevole stagionale, in programma domani alle 18:00 contro il Bari al Benito Stirpe, il gruppo squadra del Frosinone prosegue la propria attività di preparazione sugli impianti di Capo i Prati a Fiuggi. Domani allenamento mattutino e poi trasferimento in pullman per Frosinone.

Sarà l'occasione anche per tastare il polso della passione dei tifosi e della curiosità che c'è nei confronti di questa squadra, che mano mano si sta componendo con arrivi importanti. La partita benché amichevole riveste connotati comunque interessanti, perché allo Stirpe scenderà una squadra blasonata come il Bari, che punta senza mezzi termini a fare un buon campionato e che si prospetta come una delle dirette avversarie dei canarini.

Canarini che vengono da quelle che possono essere considerate poco più di due sgambate, contro una rappresentativa di calciatori del Fiuggi e poi contro l'Alatri, formazione di prima categoria. Partite che son servite per capire l'idea di Grosso sugli uomini sui quali puntare.

Buone indicazioni sono arrivate in attacco dal neo arrivato Luca Moro, sempre in rete con continuità nelle uscite e che di fatto ha preso il posto nelle gerarchie della squadra di Novakovich, finito per fare le valigie destinazione Venezia.

L'EX CANARINO

Proprio Andrjia Novakovich ieri si è presentato alla stampa ed alla tifoseria veneta: «L'ambizione di questa squadra, che è cresciuta tantissimo nelle ultime stagioni, mi ha convinto nella solidità del progetto: ci sono tutte le carte in regola per competere fin da subito ai massimi livelli» ha spiegato ex canarino ai suoi nuovi tifosi, dando anche un cenno sulle caratteristiche tecniche che vorrà mettere in evidenza nella sua parentesi con i lagunari: «La mia statura mi consente di spiccare nel gioco aereo, ma cerco di fare il massimo anche con la palla a terra, puntando sul dribbling»ha spiegato Novakovich, che a Frosinone aveva iniziato molto bene il suo cammino, perdendosi un po con vicissitudini fisiche durante e nel periodo post Covid. Proprio riguardo alla sua permanenza con il Frosinone, l'attaccante americano ha precisato: «A Frosinone abbiamo fatto grandi cose, sono stati anni bellissimi lì - ha spiegato Novakovich nella conferenza riportata da Tuttoveneziasport.it -, non voglio dire che il mio ciclo era finito però è arrivata un'occasione per cambiare un po' ambiente provando una società diversa. Sono contento di essere qui e voglio fare il massimo tutti i giorni per questa maglia». Novakovich raggiunge a Venezia un ex giocatore cardine del Frosinone 2021-22, Francesco Zampano e saranno due giocatori da seguire da avversari in una stagione che il Venezia vorrà affrontare per risalire subito la china verso la massima serie.

GLI ORARI

Intanto la Lega B ha diramato il calendario e gli orari delle prime giornate. L'opening game sarà quello di venerdì 12 agosto al Tardini di Parma tra la squadra locale e proprio il Bari che domani sarà ospite del Frosinone. I canarini scenderanno in campo alle 20:45 di domenica 14 agosto a Modena, contro la matricola emiliana. Sette giorni dopo, stesso orario per il debutto allo Stirpe contro il Brescia, mentre la terza giornata i canarini la giocheranno sempre di domenica alle 20:45 quando saranno ospiti del Benevento.