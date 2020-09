© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riparte e la gara inaugurale della nuova stagione dopo l’amarezza della mancata promozione nonostante il successo esterno contro lo Spezia nella finale di ritorno playoff, il Frosinone la giocherà al “Benito Stirpe” dove oggi (fischio d’inizio alle 14) ospiterà l’Empoli. Un avversario da prendere sempre con le molle anche se nello scorso campionato in Ciociaria la sfida terminò con la larga vittoria (4-0) della squadra di Nesta. Era il 30 novembre 2019, giorno di Sant’Andrea e l’attaccante statunitense Novakovich festeggiò il suo onomastico segnando il primo gol con la maglia del Frosinone. Agli altri tre pensarono, invece, Beghetto, Zampano e Dionisi. Fu una partita senza storia dominata dai giallazzurri che, però, oggi non potranno contare su un Novakovich al massimo della condizione. L’americano, infatti, quasi certamente partirà dalla panchina visto che torna a disposizione dopo un periodo in cui ha lavorato a parte a causa di un problema muscolare che si porta dietro dall’ultimo scorcio della passata stagione. Nesta deve fare a meno degli infortunati Luciani, Salvi, Capuano, Gori e Volpe oltre che di Errico il quale sconta una squalifica che si porta dietro dall’anno passato quando giocava nella Viterbese. E’, invece, probabile un ballottaggio nella zona centrale del campo tra il giovane Tribuzzi e Rohden. Lo spunto lo ha dato lo stesso Nesta che ad una domanda sulle condizioni dello svedese nel corso della conferenza a distanza, ha precisato: “Rohden ha fatto solo un mezzo allenamento e non può essere quindi al 100%, però lo portiamo e vedremo anche se potrà giocare”. Più di una mezza ammisione, insomma, da parte dell’allenatore che dal primo minuto o a gara in corso, ma al centrocampista darà sicuramente spazio. Panchina corta quella dei padroni di casa visto che Nesta ha convocato 20 giocatori.TROTTA FUORI A SORPRESAA sorpresa, però, della lista non fa parte Trotta rientrato dal prestito all’Ascoli che non lo ha riscattato. Ci si chiede: ma allora adesso è Trotta a non rientrare nei piani dell’allenatore e non più Dionisi come era stato detto, invece, in un primo momento? Inequivocabile il segnale che Nesta ha voluto mandare a Trotta il quale, a questo punto, dovrebbe ritenersi fuori dal progetto del tecnico, come è già successo per Citro, Matarese e Besea. Altra spiegazione non sembra esserci visto che per la panchina c’erano ancora 3 posti disponibili. Il 3-5-2 del Frosinone nella partita d’apertura di oggi contro l’Empoli, dunque, potrebbe vedere subito interpreti Bardi tra i pali, Brighenti, Ariaudo e Krajnc difensori centrali, Zampano e uno tra Beghetto o D’Elia sulle corsie, uno tra Rohden o Tribuzzi, Maiello e Kastanos a centrocampo, Ciano e uno fra Ardemagni o Dionisi in attacco. Sui primi 90’ che attendono il suo Frosinone, Nesta ha parlato chiaro: ”L’Empoli è stato storicamente sempre forte, l’anno scorso ha speso molto e finora ha sistemato qualcosa che mancava nell’organico. E’ difficile da affrontare la formazione toscana”. Allora potrebbe essere già considerato uno scontro diretto o crede che l’Empoli sia un gradino più in basso di Monza, Spal, Brescia e Lecce? “E’ presto per esprimere giudizi - ha ribattuto Nesta - . Il mercato è aperto e per alcuni club deve ancora iniziare”. Rispetto all’anno scorso, quello che si è aperto ieri pomeriggio con l’anticipo di lusso Monza-Spal (finito 0-0) e diretto dall’arbitro Orsato, si annuncia come un torneo cadetto di qualità maggiore viste le formazioni salite dalla C e le altre retrocesse dalla Serie A, tutte molto attrezzate per la categoria. E’ così? E quale sarà l’obiettivo di Nesta? “ Sarà un campionato tosto e chi avrà più continuità ne trarrà grandi vantaggi”, la risposta secca dell’allenatore che, poi, ha concluso: ”E’ necessario avere più continuità di risultati e di rendimento. E’ sotto questo aspetto che dobbiamo cambiare. A pieno regime il Frosinone non teme nessuno”.