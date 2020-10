Il Frosinone impatta contro il muro di gomma Entella. Nesta: "E' mancato solo il gol"

Il Frosinone fa la partita ma impatta contro il muro di gomma eretto da mister Tedino e dal suo portiere Borra davanti la porta dell'Entella e così i liguri strappano un sudato ma alla fine anche meritato pari a reti bianche. Mister Nesta al termine del match: "Oggi abbiamo fatto un'ottima partita sul lato tecnico, ci è mancato solo il gol. Abbiamo avuto qualche occasione, peccato perchè quando fai di queste partite, con questa consapevolezza, quello che manca è solo il risultato". "Giocando così potremo dire la nostra fino in fondo ma dovreno essere bravi ad avere meno pause possibili" aggiunge Nesta che alla domanda se è stata un'occasione persa per il Frosinone, risponde così: "Per quello che abbiamo fatto è stata sicuramente un'occasione persa. Con l'Ascoli abbiamo raccolto più di quello che meritavamo, mentre oggi è andata così". L'Entella ha fatto poco o niente se non una grande partita difensiva. Come queste ce ne saranno altre di partite, cosa le ha insegnato lo 0-0 di oggi? "Che dobbiamo migliorare sicuramente gli ultimi trenta metri, più lucidi nell'ultimo passaggio e nel tiro e crescere anche individualmente recuperando alcuni giocatori al meglio". La scelta di tirar fuori Novakovich? "Non stava benissimo, aveva dolore alla caviglia e nel primo tempo ha faticato ad entrare in partita, quindi ho inserito Parzyszek che nell'area avversaria poteva darci la stoccata decisiva".

