Nesta: «Qui c'è tutto per vincere, il Frosinone è da primi posti»

«Già con l'attuale rosa il Frosinone è competitivo e potrà battersi per obiettivi importanti nel prossimo campionato di Serie B, ma il mercato è ancora lungo e se si presenteranno opzioni funzionali al progetto, potremmo prenderle in considerazione». Lo ha detto Ernesto Salvini, responsabile dell'area tecnica del club nella conferenza tenuta al centro sportivo di Ferentino. Concetti peraltro ribaditi da Alessandro Nesta, l'allenatore in cerca di un riscatto personale e di una definitiva consacrazione dopo l'esperienza di Perugia.«Qui c'è tutto per centrare traguardi di prestigio - ha dichiarato l'ex campione del mondo - Anche se l'organico non dovesse subire adeguamenti, credo che il Frosinone abbia tutti i requisiti per poter aspirare alle prime posizioni di classifica. Anzi, dico di più, il Frosinone non può che lottare sempre per posizioni di vertice e da parte nostra ce la metteremo tutta per regalare gioie alla società e ai tifosi». Sul mercato, invece, il braccio destro del presidente Stirpe, ha parlato del ritorno del trequartista Tribuzzi e dell'acquisto a titolo definitivo dal Brescia del portiere Paolo Bastianello, 191 centimetri, classe 98, originario di Vicenza, che si è fatto le ossa nella formazione di Serie D del Levico Terme. Punti di forza del giovanotto le uscite alte e una buona personalità nel dirigere il reparto.«Bastianello farà per ora il terzo portiere - ha spiegato Salvini - ma lavoreremo per farlo diventare in futuro il portiere del Frosinone». Parole da libro Cuore, invece, per Citro a distanza di più di un anno, cioè da quando il 16 giugno del 2018, l'attaccante finì sotto i riflettori per quel pallone lanciato in campo dalla panchina nei minuti finali della finale playoff contro il Palermo, per favorire una probabile perdita di tempo con il Frosinone in vantaggio. Il presidente Stirpe da subito sentenziò, condannando quel gesto: «Citro in futuro non vestirà più la maglia giallazzurra». Invece, ieri l'attaccante è stato riabilitato da Salvini, ovviamente con la benedizione di Stirpe: «Per quel pallone lanciato in campo, Citro ha pagato multe salate, comminate dalla società e dalla procura federale. Il ragazzo si è pentito e ha chiesto scusa. D'altra parte sono episodi che si verificano in tutti gli stadi anche molto più importanti del nostro. Citro ha pagato e duramente per la sua colpa e, peraltro, rappresenta una risorsa tecnica per la squadra».IL CASO CIANODopodiché è arrivata l'investitura di Nesta per Camillo Ciano visto che l'allenatore a proposito dell'attaccante, corteggiato da diversi club di Serie A, primo fra tutti il Parma, ha confessato: «Spero che il giocatore rimanga con noi, anche perché con il 4-3-1-2 avremo l'opportunità di giocare con tre attaccanti e di occupare spesso la metà campo avversaria». Concludendo con un «Qui a Frosinone ho trovato tutto quello che cercavo». Per poi spezzare una lancia in favore di Dionisi, rispondendo alla domanda di un collega che ne metteva in dubbio la capacità di dare profondità alla manovra. Le parole di Nesta: «Dionisi è attaccante che viene sì incontro alla palla, ma al tempo stesso è un giocatore capace di dare anche profondità». Vitale, in arrivo dalla Spal, intanto, ha preso parte al primo allenamento con i nuovi compagni, mentre nelle prossime ore firmeranno pure Szyminski e Salvi, i due difensori che oggi si svincoleranno ufficialmente dal Palermo. Nel pomeriggio, invece, i giallazzurri raggiungeranno in pullman il ritiro del Terminillo dove resteranno fino al 22 luglio, per la prima fase della preparazione.