Il vecchio Frosinone , quello dai due volti, in sofferenza nel primo tempo contro un Venezia che ha fatto la partita mancando, però, di concretezza, autoritario e cinico, invece, nella ripresa tanto che ha sbancato con pieno merito il “Penzo”, vincendo con il classico punteggio (2-0) all’inglese. I gol, entrambi belli, segnati nel secondo tempo, da Novakovich al 13’ con un tiro di destro a mezza altezza e al 25’ da Szyminski con un perentorio stacco di testa. La scossa nel Frosinone l’hanno data Zampano e Novakovich che Nesta dopo 5’ dall’inizio del secondo tempo, ha mandato in campo al posto di Salvi e del polacco Parzyszek, all’esordio in giallazzurro. Cambi azzeccati quelli dell’allenatore perché l’ingresso dell’esterno e della punta centrale, hanno in pratica scompaginato i piani dei lagunari in difficoltà sotto gli attacchi e l’aggressività dei ciociari. Un Frosinone camaleontico, insomma, che ha cambiato pelle facendo valere alla distanza il più elevato tasso qualitativo e che gli ha permesso di portare a casa una preziosa vittoria servita peraltro a riscattare le due precedenti sconfitte casalinghe, contro l’Empoli in campionato e il Padova, formazione di categoria inferiore, in Coppa Italia. Quanta sofferenza, però, per il Frosinone nel primo tempo sotto la pressione costante del Venezia i cui interpreti, muovendosi molto senza palla, hanno facilitato il compito dei compagni e creato spesso superiorità in ogni settore del campo. Coralità da parte dei lagunari ogni volta che hanno deciso di affondare i colpi, ma poco concreti in area frusinate dove sono arrivati senza eccessive difficoltà. Frosinone, invece, quasi sempre lì ad aspettare per poi tentare di ripartire in contropiede e con un possesso palla piuttosto sterile visto che spesso e volentieri una volta riconquistata, è stata subito persa con la puntualità di un orologio svizzero. In mezzo al campo Kastanos ha vagato come un’anima in pena, mentre Maiello dopo una partenza così così ha acquistato convinzione e lucidità servendo qualche pallone interessante ai compagni più avanzati. Concreto Rohden quando in fase di attacco ha avanzato la sua posizione, vestendo i panni del treqartista alle spalle di Ciano e Parzyszek che a 8’ dal riposo, servito dal compagno, ha cercato di timbrare il cartellino all’esordio in maglia giallazzurra, ma il suo rasoterra non ha impensierito Lezzerini. Ci aveva provato pure Salvi dopo 8’ dal fischio d’inizio con una bella percussione dal vertice destro dell’area grande dopo aver lasciato sul posto Felicioli, però anche in quella circostanza il portiere di casa ha dovuto svolgere lavoro di ordinaria amministrazione. Il Frosinone ha subito la pressione e l’intraprendenza del Venezia, arretrando come al solito il baricentro e lasciando troppa libertà di movimento al play Taugourdeau dai cui piedi sono partiti tutti o quasi i suggerimenti per Maleh, Capello e Aramu, bravi a farsi trovare sempre pronti nelle ricezioni. Predominio sterile, comunque, quello del Venezia che nel secondo tempo ha dovuto fare i conti con il cambio di pelle del Frosinone e che, a differenza sua, è stato cinico al momento giusto. Infatti, al 13’ sulla lunga rimessa di Brighenti con le mani in piena area, Rohden con il petto ha fatto da sponda per l’accorrente Novakovich che di destro ha battuto Lezzerini. Veneti in affanno e giallazzurri scatenati e vicini al raddoppio al 24’, ma Dionisi sull’assist di Rohden, da ottima posizione ha sparacchiato fuori. Un minuto più tardi, però, è arrivato il 2-0 con Szyminski che sul traversone di Beghetto, che aveva scambiato con Maiello nei pressi della bandierina, è saltato più in alto di tutti e di testa ha insaccato, mettendo in cassaforte i primi 3 punti del campionato. Dopo il raddoppio la squadra di Nesta che evidentemente aveva speso meno degli avversari nei primi 45’ nel corso dei quali si era vista raramente dalle parti di Lezzerini, ha continuato ad avere in mano il pallino del gioco e ad attaccare, legittimando un successo ampiamente meritato su un Venezia a sua volta in difficoltà. Sabato ci sarà la sosta per la Nazionale.