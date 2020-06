© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il valore degli immobili di Frosinone è destinato ad aumentare del proprio valore (anche oltre il 10%) grazie al collegamento dei treni ad alta velocità che fanno tappa nel capoluogo ciociaro.L’amministratore delegato del Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti, nel corso dell’inaugurazione del treno veloce a Frosinone , lo aveva già preannunciato: «Laddove è arrivata l’alta velocità il valore immobiliare è cresciuto grazie alle maggiori richieste di case per il miglior collegamento».Conferme ora arrivano anche dal gruppo Tecnocasa che vede nell’alta velocità una rivitalizzazione del mercato immobiliare: «Ci auguriamo che l’arrivo della Tav possa fare da volano all’economia del nostro territorio – afferma Gianni Roscioli, consulente d’area gruppo Tecnocasa - ripopolando il capoluogo e il suo hinterland con impatti positivi anche sull’occupazione. Quanto al mercato immobiliare sicuramente ci aspettiamo maggior attenzione ed interesse da parte di coloro che in passato avevano valutato un acquisto ma erano stati disincentivati da servizi di viabilità non così strutturati».LA FOTOGRAFIAA dispetto di quanto si possa ritenere dopo l’immobilismo del mercato durante il lockdown ora si registra un certo dinamismo.Ma qual è la fotografia del mercato del mattone nel capoluogo. A seconda della zona c’è un valore ed una maggiore o minore richiesta: «Molto interesse – riferiscono da Tecnocasa - viene registrata nella zona di De Matthaeis (via Aldo Moro, Parco Matusa e Villa Comunale) dove ci sono palazzi costruiti tra gli anni ’70 e gli anni ’80 e che, in buono stato, hanno valori medi di 1300-1500 euro al mq con punte di 2500-2700 al mq per il nuovo. Nella zona della Stazione i valori immobiliari sono molto più bassi (si aggirano intorno a 1000 euro al mq) ma potrebbero risalire proprio per la Tav e la riqualificazione della stessa stazione ferroviaria di Frosinone. Prezzi più bassi nel popolare quartiere di Cavoni che però si è rivalutato perché è vicino al nuovo Ospedale e Tribunale. Un buon usato si scambia a 1500-1800 euro al mq».E per quanto riguarda la parte alta della città?«In questa zona i prezzi sono stabili con valori medi che si aggirano intorno ai 1000-1200 euro al mq».«Il mercato immobiliare di Frosinone è in ripresa – conferma il sindaco Nicola Ottaviani – con molte richieste che arrivano dai comuni limitrofi. Famiglie che tornano a vivere a Frosinone: segno evidente che stiamo tornando attrattivi sotto il profilo della qualità di vita e dei servizi. Il termometro di questa nuova linfa immobiliare è dato dalla domanda di costruttori ad investire in città: dal 2018 ad oggi gli incassi degli oneri concessori per i permessi a costruire sono passati da 300 mila euro l’anno ad oltre 1 milione».LE LOTTIZZAZIONIDiverse le lottizzazione in corso di attuazione che porteranno da qui ad un anno ad un potenziale aumento di residenti di circa 500 unità.La città di Frosinone, da anni , sta perdendo sempre più abitanti e residenti. Negli ultimi 20 anni dall’aspettativa di toccare quota 50 mila si è invece raggiunta quota 45 mila a vantaggio di comuni limitrofi come Ferentino, Ceccano, Alatri, Veroli che invece sono cresciuti notevolmente.Che sia iniziato una cambio di rotta?