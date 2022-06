Il festival Atina Jazz si presenta. Tutto pronto per la 36esima edizione

Torna, per gli appassionati della musica, l’appuntamento con Atina Jazz. Il festival, giunto alla 36esima edizione, si svolgerà dal 21 al 26 luglio prossimi nell'affascinante piazza Marconi ad Atina. Oggi, nella Sala San Benedetto della Banca Popolare del Cassinate, gli organizzatori hanno presentato il programma completo della quattro giorni. Questi gli artisti del panorama nazionale ed internazionale che animeranno l’edizione 2022. Il palcoscenico si alza con Umberto Petrin Trio e Fabrizio Bosso Quartet. Il 22 luglio sarà la volta di Alessandro Lanzoni, Ferdinando Romano e Ralph Alessi 6ET. Il 23 luglio a calcare il palco saranno Reis-Demuth-Wiltgen Trio cui seguirà Nick the Nichtfly. La sera del 24 luglio chiuderanno Conosci mia cugina? The Italian Swing e Simona Bencini &LMG Quartet.