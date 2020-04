© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un panorama in cui le perdite sono a doppia cifra, in un mercato che sta colpendo duramente settori-chiave come le costruzioni, l’automotive e l’agro-alimentare c’è un’isola felice che sta trainando l’economia del Lazio. Ed è il settore chimico-farmaceutico.Il riconoscimento viene dai vertici degli Industriali che stanno monitorando, giorno per giorno, l’evoluzione di questo difficile periodo storico.L’INTERVENTO«Il settore farmaceutico si conferma settore strategico per il Lazio e per l’Italia. Attenzione massima da parte della politica. Tutelare e valorizzare tutta la filiera», lo afferma il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, che aggiunge: «Il Lazio è in prima linea in questi mesi di emergenza; per la ricerca del vaccino e sperimentazione di farmaci contro il Codiv-19. Il settore farmaceutico è il primo esportatore della Regione Lazio con il 47 per cento del totale del manifatturiero, nei territori di Frosinone e Latina».CATALENTIn Ciociaria uno dei siti più importanti di questo settore è rappresentato dalla Catalent di Anagni (ex Bristol).«Stiamo continuando a rifornire i mercati con i farmaci prodotti qui ad Anagni - spiega Barbara Sambuco , direttore generale di Catalent - senza registrare alcuna flessione. E per questo devo evidenziare l’impegno di tutti i dipendenti».Dunque, i ritmi di lavoro non hanno subìto alcuna riduzione e, nemmeno lontanamente, si è pensato a tagli di personale. Si continua a lavorare su tre turni, per 5 giorni a settimana. Nel week end, invece, l’intero stabilimento viene sottoposto ad un intervento di sanificazione straordinaria.Naturalmente restano in atto tutte le precauzioni per le condizioni di sicurezza: distanza minima di 2 metri tra i lavoratori, e sanificazione continua degli ambienti, mentre la mensa ormai è chiusa da oltre un mese.Né si è fermata nemmeno la formazione del personale, che va avanti sia pur con gruppi più piccoli per non affollare le aule. Su circa 700 dipendenti, una novantina (l’amministrazione, il commerciale...) lavorano da casa.LA SICUREZZA«Trattandosi di ambienti molto delicati - spiega Antonella Valeriani (Cisl Chimici) - in tutti i siti farmaceutici abbiamo posto un’attenzione particolare alla sicurezza, in particolare alla sanificazione (non si può rischiare di danneggiare intere produzioni). Per questo, in tutti i siti abbiamo creato degli appositi “Comitati di Sicurezza”. Inoltre le aziende hanno autorizzato una maggiore flessibilità negli orari di ingresso (per evitare assembramenti) e questo ci permette poter lavorare con grande serenità».