Il Covid-19 ora fa paura: il rapporto tra positivi e tamponi in Ciociaria è schizzato al 13.1 percento. Nella giornata del 13 febbraio sono stati eseguiti 979 tamponi, per un totale di 124 nuovi positivi e 73 negativizzati. Un rapporto tra positivi e tamponi eseguiti che in Ciociaria è decisamente superiore rispetto ai dati del giorno precedente, quando era stata del 10 percento. Nella regione Lazio il rapporto ormai da giorni è fermo all’8 percento. Record di positivi a Isola Liri: 14 casi nel giro di ventiquattr’ore. Negli altri Comuni il bollettino dell’Asl di Frosinone ha fotografato la seguente situazione: Ceccano 12 positivi, Frosinone 12, Sora 9, Torrice 7, Veroli 7, Pontecorvo 5, Ausonia 4, Monte San Giovanni Campano 4, Ferentino 3. Negli altri centri i positivi sono stati 47. Sono stati registrati due decessi nelle ultime 24 ore, si tratta di uomo di 64 anni residente a Roccasecca e una donna di 80 anni residente ad Alatri. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale in Ciociaria: finora sono stati eseguite 20.957 dosi di vaccino. Nella regione Lazio è stata raggiunta quota 50 mila vaccinazioni agli over 80 anni nel Lazio (compresi anche coloro che compiranno gli 80 anni in quest’anno), in provincia di Frosinone i vaccini agli over 80 sono stati 1764. «Ad oggi si sono prenotati 253 mila over 80 e circa 15 mila hanno richiesto un’assistenza domiciliare, una quota pari al 5 percento. Le vaccinazioni domiciliari sono iniziate in tutte le Asl», ha commentato l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato. Nella regione Lazio nella giornata di ieri su oltre 9 mila tamponi molecolari (2.010 in meno rispetto al giorno precedente) e oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si sono registrati 809 casi positivi, 11 decessi e 1.831 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri, mentre salgono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8 percento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4 percento. Nelle province laziali si sono registrati 284 casi e quattro i decessi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA