Rallenta il Covid-in Ciociaria. Il rapporto tra tamponi e positivi è sceso sotto il 10 percento. Su 974 tamponi i nuovi positivi, nelle ultime ventiquattr’ore, sono stati 73. Record di guariti/negativizzati a Cassino.

Questa la situazione completa nei Comuni: Sora sette casi e dieci guariti, Veroli sei casi e nove guariti, Cassino cinque casi e 19 guariti, Ferentino cinque casi e sette guariti, Alatri quattro casi e un guarito, Frosinone quattro casi e cinque guariti, Pico quattro casi, Ceccano tre casi, Fontana Liri tre casi e un guarito, Pontecorvo tre casi e otto guariti.

Negli altri comuni i positivi sono stati 29. In totale i negativizzati sono stati 131. I morti sono stati due: un uomo di 77 anni residente a San Giovanni Incarico e una donna di 88 anni residente ad Ausonia.

«Queste - ha spiegato il sindaco di San Giovanni Incarico, Paolo Fallone - sono ore molto tristi per il nostro paese, ho appena avuto la notizia di un nostro concittadino che purtroppo non ce l’ha fatta a sconfiggere questo maledettissimo virus. Vogliamo solo esprimere il nostro pensiero di vicinanza a tutta la famiglia colpita da questo lutto e insieme a tutta la cittadinanza Sangiovannese abbracciarli con grande affetto».

Una scia di decessi che semina dolore e tanta incredulità nelle comunità colpiti.

LE SOMMINISTRAZIONI

Intanto in Ciociaria prosegue la vaccinazione. Ieri sono state superate le 15 mila dosi somministrate in tutta la provincia. Per la precisione sono state 15.321, mentre nell’intera regione Lazio le dosi sono state 200.694. Ma, in queste ore, i fari sono puntati sulle prenotazioni che riguardano gli ultra ottantenni, per i quali la vaccinazione inizierà l’8 febbraio. Il sito dedicato della regione Lazio è stato preso di mira e, l’altro ieri, è andato subito in tilt.

Ora che tutto il sistema è rodato i ciociari che hanno prenotato la vaccinazione sono già 5.184, nella giornata di lunedì erano appena 234. Il sistema di prenotazione ha avuto tante richieste di prenotazioni, molte eseguite due volte. Proprio la Regione Lazio nella mattinata di ieri ha chiarito che sono state oltre 70 mila le doppie prenotazioni effettuate per il vaccino rivolto agli over 80.

«Di queste - è stato spiegato - circa 47 mila sono le prenotazioni a Roma città, 3.509 a Frosinone, 5.484 a Latina, 3.255 a Viterbo e 589 a Rieti. Alle ore 12 possibile raggiungere risultato di 1 su 4 già prenotato per le due dosi nelle prime 24 ore».

I CONTROLLI

Ma in queste ore proseguono anche i controlli per verificare il rispetto delle norme di contenimento epidemiologico da Covid-19. A Castrocielo, in particolare, i carabinieri della stazione di Aquino (competenti per territorio), hanno multato, con 400 euro ciascuno, quattro persone di Napoli. I quattro, controllati a bordo di un’auto presa a noleggio, non indossavano la mascherina e non hanno fornito una valida giustificazione sulla loro presenza in zona. Nei loro confronti è stato anche attivato il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Castrocielo per tre anni. Nel frattempo nel Lazio su 10 mila tamponi molecolari e quasi 13 mila antigenici per un totale di 23 mila test, si sono registrano 842 casi positivi, 52 decessi e 1.507 i guariti. Nelle province sono stati 156 i nuovi casi e tredici i decessi. A Latina 41 nuovi casi e otto decessi (persone di 68, 70, 77, 86, 87, 88, 97 e 97 anni con patologie). A Viterbo 19 nuovi casi e due decessi (persone di 93 e 96 anni con patologie). A Rieti 23 casi e un decesso (una persona di 80 anni con patologie).



