Ancora tre morti a causa del Covid-19 in Ciociaria.

Si tratta di un uomo di 86 anni residente a Ferentino, una donna di 89 anni residente ad Acuto e di un uomo di 84 anni residente a Ceprano. Salgono così a 58 le vittime del Covid dall’inizio del mese di novembre. Un mese nerissimo anche per i nuovi positivi, fino ad ora sono stati 5636, le ultime 192 nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio gli ultimi positivi sono stati registrati ad Alatri 14 casi e 17 guariti, a Frosinone 12 casi e 19 guariti, a Cassino 10 casi e 13 guariti, a Sora 10 casi e 13 guariti, ad Aquino 7 casi e 3 guariti, a Piedimonte San Germano 6 casi e 3 guariti, a Ferentino 5 casi e 8 guariti a Isola Liri 5 casi e 6 guariti. I negativizzati, in totale, sono stati 215. Oggi si partirà, fino a mercoledì, con i tamponi drive-in a Cassino anche per gli utenti di Sora, dove il drive-in è stato danneggiato dall’ultima ondata di maltempo.

LE SCUOLE

Ancora le scuole osservate speciali. Ad Arpino tutto il plesso Capoluogo dell’Istituto Comprensivo “Marco Tullio Cicerone” rimarrà chiuso nelle giornate di oggi e dopodomani (lunedì 22 e martedì 23 novembre), per consentire gli interventi di igenizzazione e sanificazione dei locali. La misura straordinaria si è resa necessaria in via precauzionale, a seguito della segnalazione della positività di un alunno della scuola primaria e di un genitore sempre della scuola elementare. Il sindaco Renato Rea, ha fatto sapere che “si provvederà alla rimozione di un pino caduto all’esterno dell’edificio scolastico a causa delle avverse condizioni meteorologiche”. Scuole elementari chiuse anche ad Esperia da oggi fino al 2 dicembre a seguito di un caso di positività accertato tra gli alunni.

Si torna a scuola, invece, a Pontecorvo e a Fiuggi.

Nella regione Lazio sono stati eseguiti 25 mila tamponi per un totale di 2533 nuovi positivi e 20 morti. Nelle province i casi sono stati 622 e undici i decessi nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, nell’Asl di Latina sono stati 236 i nuovi casi, si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e quattro decessi persone di 69, 69, 75 e 79 anni con patologie. Nell’Asl di Viterbo si sono registrati 98 nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto, e tre decessi persone di 73, 76 e 86 anni con patologie. Nell’Asl di Rieti, infine, si sono registrati 96 casi e il decesso di uomo di 100 anni con patologie. «Torna al 10 percento il rapporto tra positivi e tamponi, calano i decessi e i positivi. Stiamo preparando il piano per i primi 200 mila vaccini Covid destinati a tutto il personale sanitario e delle Rsa compresi gli anziani, tutti i medici di medicina generale, i pediatri e i farmacisti» ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato.



