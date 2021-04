11 Aprile 2021

Covid: ora gli occhi sono puntati su Cassino. In 72 ore si sono registrati 56 positivi, un trend che preoccupa soprattutto perché è l’unico dato in controtendenza in Ciociaria. Il virus, in pratica, a Cassino circola più che altrove. Cluster di origine familiare che l’Asl, unitamente al Comune, monitora costantemente.

Nel resto della provincia di Frosinone la curva dei contagi è in linea con l’andamento degli ultimi giorni: il rapporto tra tamponi molecolari eseguiti e nuovi positivi oscilla tra il 5 e il 7 percento. Nel dettaglio il 9 aprile sono stati eseguiti 1988 tamponi nei drive e nelle strutture sanitarie Ciociare, e ieri sono stati accertati 114 nuovi casi di positivi al coronavirus. Altri 172 i negativizzati.

Quella che non si arresta, invece, è la scia dei decessi. Ieri ne sono stati registrati altri cinque: si tratta di un uomo di 85 anni di Arpino, una donna di 79 anni di Frosinone, un uomo di 76 anni di Veroli, un uomo di 74 anni di Colfelice e una donna di 69 anni di Vallecorsa.

Nei comuni ciociari il quadro dei contagi è stato il seguente: Cassino 16, Alatri 11, Frosinone 7, Ceccano.

Sul fronte dei vaccini si è aperta la finestra per la prenotazione per la fascia d’età 62 e 63 anni, vale a dire coloro i quali sono nati negli anni 1958-1959.

LE SOMMINISTRAZIONI

Mentre le dosi somministrate alla giornata di ieri sono state 90.838. L’Asl, in base alla disponibilità delle dosi, ha reso noto un crono-programma per arrivare a somministrare 100 mila dosi di vaccino entro la fine di aprile.

La fotografia della somministrazione per fasce d’età è la seguente: 16-19 anni 141 dosi; 20-29 anni 2.860 dosi; 30-39 anni 5722 dosi; 40-49 anni 8871 dosi; 50-59 anni 11.572; 60-69 anni 14.095 dosi; 70-79 anni 14.591; 80-879 anni 27.879; 90 anni 5.107 dosi.

Ma in tempi di Covid, l’Asl riorganizza anche gli altri servizi. E’ il caso dell’Spdc (Servizio Psichiatrico) di Sora. «Al tempo di Covid - è stato spiegato dalla direzione generale dell’Asl -, la sanità è flessibile, si organizza in base all’esigenza dei professionisti e soprattutto dei pazienti. Non nascondendo le difficoltà dell’arruolamento di professionisti, i servizi vengono organizzati dalla direzione sempre con la centralità del paziente. Laddove un servizio è migliore per il paziente, viene organizzata, temporaneamente e conseguentemente, l’assistenza. Anche nel caso dell’ Spdc di Sora - è stato aggiunto - , è stato fatto in questo modo. Mai nessuna limitazione di servizi ma sempre qualità del servizio, con il paziente sempre al centro delle nostre attenzioni. In questi giorni sono diversissimi gli accorpamenti che ci sono stati. Sono state sospese anche alcune chirurgie, come ad esempio la neurochirurgia. Non sono servizi in meno. Sono temporanee sospensioni al fine di rendere al meglio il servizio ai pazienti. Soprattutto in questo periodo Covid».

Nella Regione Lazio, su oltre 18 mila tamponi molecolari e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si sono registrati 1.463 casi positivi, 35 decessi e 980 guariti. Nelle province i casi sono stati 348 e otto i decessi. A Latina 143 casi e due decessi, a Viterbo 43 nuovi casi e a Rieti 48 nuovi casi e un decesso.

«Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri», è stato il commento dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.