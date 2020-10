Il giorno nero per la Ciociaria, record di positivi: ben 63 in 24 ore. I centri interessati sono: Frosinone 12 casi, Ferentino 3 casi, Monte San Giovanni Campano 5 casi, Cassino 4 casi, Isola del Liri 4 casi, Sora 4 casi, Boville Ernica 3 casi, Acuto 2 casi, Alatri 2 casi, Amaseno 2 casi, Guarcino 2 casi, Paliano casi 2. Un caso per ogni centro a: Aquino, Arce, Castro dei Volsci, Ceccano, Fiuggi, Fontana Liri, Giuliano di Roma, Patrica, Piglio, Pofi, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Strangolagalli, Vallerotonda, Veroli e Vico nel Lazio.

In ben 57 casi si tratta di link familiare o contatto di un caso noto. Ma ci sono anche 6 guariti e zero decessi. Una piena emergenza che, in base alle indicazioni annunciate qualche giorno fa dall’assessore Regionale alla Sanità, ha dato il via alla riorganizzazione della rete ospedaliera con la riattivazione del Centro Covid al nosocomio Spaziani di Frosinone. Il reparto di terapia intensiva è tornato Covid con il ricovero di 4 pazienti negli ultimi 5 giorni, ma in ripartenza c’è anche la Pneumalogia Covid con la sospensione temporanea dell’attività nei reparti di Pneumologia agli ospedali di Cassino e Sora. Si tratta, tuttavia, di chiusure temporanee dei reparti, al Santa Scolastica, in particolare, resta attivo l’ambulatorio e l’endoscopia.Con la pandemia in fase galoppante, cresce quotidianamente l’afflusso di persone ai drive -in per eseguire i tamponi. Nella mattinata di ieri, alle 10, a Cassino si è raggiunto il picco dell’attesa che ha sfiorato le 300 auto, non dovuto certamente agli operatori che ormai da settimane stanno danno il massimo per garantire il servizio, ma uno straordinario afflusso di utenti. Allo stesso orario a Frosinone c’erano 150 auto in attesa. “I drive-in congestionati è uno schiaffo al diritto alla salute dei cittadini: emergenza che andava evitata”, è stato il commento di Enrico Coppotelli e Roberto Chierchia, segretari generali di Cisl Lazio e Cisl Fp Lazio. Restano particolarmente attenzionate la scuole, contagi c sono stati ad Arpino, qui la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Cicerone ha comunicato al sindaco Renato Rea la positività al Covid di una docente del plesso di Pagnanelli. “In attesa degli accertamenti da parte dell’Asl e delle conseguenti determinazioni, ho disposto la sospensione precauzionale delle attività didattiche nel plesso di Pagnanelli nei giorni 15 e 16 ottobre, al fine di consentire la sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici”, ha fatto sapere il primo cittadino Rea. A Castelliri c’è stata la positività di un alunno della Scuola Media Padre Rodrigo di Rocco. La classe è stata isolata, ma la scuola resta aperta. Contagi nelle scuole anche a Paliano e Isola Liri. C’è stato un caso anche nel Cassino calcio e il quarto caso nella quadra a Monte San Giovanni Campano. A livello regionale ci sono stati 15.500 tamponi per un totale di 543 positivi. Nelle province ci sono stati 162, il record, come detto, c’è stato in Ciociaria con 63. A Latina ci sono stati 47 nuovi positivi, di questi 22 sono con link familiare o di contatto di un caso già noto. A Viterbo si sono registrati 25 nuovi i casi e si tratta di 13 con link familiare o contatto di un caso noto, un caso individuato al test sierologico. A Rieti, infine, ci sono stati 27 nuovi casi e si tratta di 14 con link familiare o contatto di un caso già noto. “Confermo- ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato - che i prossimi giorni saranno particolarmente difficili e dobbiamo mantenere il rigore nei comportamenti”.

