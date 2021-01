Nessun decesso e record di guariti. Il Covid-19 in Ciociaria concede una tregua: nella giornata di ieri ci sono stati più guariti che nuovi casi. Ben 167 guariti e 126 nuovi casi su 1383 tamponi eseguiti nelle 24 ore precedente. Scende al 9 per cento il rapporto tra positivi e tamponi. Nel dettaglio, la situazione nei singoli centri interessati ai positivi, è stata la seguente: Cassino 23 nuovi casi e 27 negativizzati, Ferentino 12 casi e cinque negativizzati, Monte San Giovanni Campano 11 casi e tre negativizzati, Sora nove casi e tre negativizzati, Frosinone sette casi e 10 negativizzati, Pontecorvo sei casi e sette negativizzati, Isola del Liri cinque casi e tre negativizzati, Arpino quattro casi e un negativizzato, Patrica quattro casi e nessun negativizzato, Piedimonte San Germano quattro casi e cinque negativizzati. Tra i tanti territori dove si registra un’impennata di casi c’è Arpino. Nella giornata di sabato il sindaco Renato Rea ha chiuso un asilo nido comunale a causa di un contagio fino al 18 gennaio.

IL CASO

Ieri ha lanciato un appello alla cittadinanza.

«I dati dell’Asl aggiornati ad oggi (ieri, ndr) - ha spiegato il sindaco Rea- portano purtroppo a segnalare un aumento dei casi di positività al covid nella nostra Città. Dopo un lungo periodo nel quale le negativizzazioni erano superiori al numero delle nuove positività riscontrate, oggi vengono comunicate 8 nuove positività a fronte di sole 6 negativizzazioni, per cui il totale dei soggetti positivi sale da 14 a 16 unità. È un trend segnalato in molte altre Città e zone del Lazio, ed è per questo che dobbiamo tutti adoperarci per frenare questa tendenza al rialzo. Non mi stancherò mai di esortare la cittadinanza - ha concluso il primo cittadino- a mantenere un comportamento rispettoso delle norme e, conseguentemente, dei nostri familiari e concittadini».

LE DOSI

Prosegue, nel frattempo, la campagna vaccinale, in Ciociaria si è arrivati a 5.809 dosi eseguite. Si è arrivati al giro di boa. Il 20 gennaio, come annunciato dal direttore generale dell’Asl di Frosinone, Pierpaola D’’Alessandro, comincerà la somministrazione della seconda dose, il cosiddetto richiamo vaccinale. Nella Regione Lazio, invece, ieri si è superato quota 66 mila vaccinazioni somministrate.

«Le dosi somministrate - è stato spiegato dalla Regione - sono esattamente 66.386 e di queste il 61 percento è stato somministrato a donne e il 39 percento a uomini».

Nelle province si sono registrati 652 casi e due decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono stati 382 i nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto), e un decesso, un uomo di 62 anni con patologie pregresse. Nella Asl di Viterbo sono stati 92 nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e un decesso, una donna di 94 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 52 casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto).



