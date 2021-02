La Ciociaria nella morsa del Covid: ancora oltre la media regionale il rapporto tra tamponi e nuovi positivi. Nella giornata di ieri superato l’11 percento, mentre nella regione Lazio da giorni è fermo all’8 percento.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1141 tamponi, per un totale di 143 nuovi postivi e 92 negativizzati.

Record di positivi ad Alatri con 16 positivi e due guariti. Questa la situazione nei comuni: Sora 13 positivi e sette guariti, Frosinone 12 positivi e 11 guariti, Isola del Liri dieci positivi e quattro guariti, Torrice sette positivi e tre guariti, Monte San Giovanni Campano sei positivi e tre guariti, Atina cinque positivi e un guarito, Ceccano cinque positivi e nove guariti, San Giovanni Incarico cinque positivi e un guarito, Strangolagalli cinque positivi e nessun guarito. Negli altri centri i positivi sono stati 59.

Restano attenzionati alcuni territorio, tra cui Torrice, dove negli ultimi giorni ci sono state diverse decine di positivi.

A lanciare l’allarme, nelle scorse ore, era stato il commissario prefettizio, Anna Mancini, per cui l’Asl monitora costantemente l’evolversi della pandemia nel territorio di Torrice.

Una settimana in cui la pandemia è tornata a farsi sentire con numeri da piena emergenza. In sette giorni, dal 12 al 18 febbraio, i nuovi positivi sono stati 744, mentre i guariti 597. In totale sono stati eseguiti 9567 tamponi di cui: 3505 nei drive.in, 729 nell’ambito dello screening scolastico, 2041 nelle rsa, 197 domiciliari e 262 pediatrici.

Mentre i vaccini somministrati sono stati 3818 e i ricoveri nelle terapie intensive sono stati 12.

Ma in questo sette giorni ci sono state anche 45 nascite nelle strutture sanitarie della provincia di Frosinone. A tutti i nuovi nati, in segno di speranza, è stato donato un cappellino bianco con due primule, segno della campagna vaccinale anticovid.



Dall’8 febbraio in poi, giorno in cui è partita la campagna di vaccinazione agli over80, tutti i nuovi nati portano indosso uno dei cappellini realizzati dal designer Marcello Russo assieme all'Associazione Ammuri Liberi, dai neo papà e dalle ostetriche dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

“Un modo - è stato spiegato dall’Asl di Frosinone - per tenere la testolina al caldo nel contatto pelle a pelle con la mamma in sala parto, ma anche un simbolo di amore e rinascita: un fiorellino come la primula simbolo della campagna vaccinale, e un cuore”.



Nella Regione Lazio, invece, su oltre 12 mila tamponi molecolari (326 in più rispetto al giorno precedente) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si sono registrati 990 casi positivi, 38 decessi e 982 i guariti.

Nelle province ci sono stati 267 casi e sei i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 74 i nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e tre decessi, persone di 53, 83 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo 36 nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e due decessi, persone di 80 e 87 anni con patologie. Nella Asl di Rieti 14 nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e un decesso, una persona di 90 anni con patologie”

“Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’8 percento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3 percento”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

