Cassino. Il corto Attimi sospesi vince il festival di Montreal

IL PREMIO

Il cortometraggio Attimi sospesi', l'opera che racconta il salvataggio dei tesori di Montecassino, durante la seconda guerra mondiale, ha vinto il festival internazionale di Montreal. «Una vittoria inaspettata e di grande valore», sottolinea l'assessore alla Cultura Danilo Grossi, che nel comunicare la notizia esprime tutta la sua soddisfazione per il riconoscimento arrivato da Oltreoceano. L'opera porta la firma di Stefano Fiori che ha realizzato il documentario nell'ambito del Progetto della Regione Lazio Atelier Abc, Memory Gate. La giuria canadese, nell'attribuire il premio, come miglior lavoro, ha specificato nella motivazione: «Un cortometraggio che racconta una storia affascinante si legge quella dell'Abbazia di Montecassino che sovrasta la città di Cassino in Italia. Attimi sospesi è un dovere della memoria realizzato con finezza ed intelligenza e che dona vita di un momento dimenticato dalla storia». L'opera vincitrice è stata realizzata da Broadcast Digital Service e aCrm Net, in collaborazione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Dipartimento di Lettere e Filosofia, con il Comune di Cassino e Hubstract Made For Art. Le immagini parlano dei momenti cruciali, delle decisioni tormentate che hanno permesso, nel corso della seconda guerra mondiale, prima del bombardamento del' 44, di portare in salvo il tesoro di opere d'arte e culturali custodite all'interno del Monastero benedettino e riconsegnato all'Italia e al mondo al termine del conflitto. «Per la città di Cassino e per l'intera regione Lazio la vittoria rappresenta un motivo d'orgoglio» è sempre il commento dell'assessore Grossi. E proprio alla Regione Lazio che l'assessore alla Cultura rivolge il plauso per l'iniziativa. «La Regione afferma - è riuscita a proporre un progetto europeo di così grande valore storico e culturale; un progetto che è riuscito a realizzare piccole gemme artistiche, proposte di grande qualità come quello di Atelier ABC».



