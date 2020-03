Ferentino.Il consiglio vota la delibera per la convenzione con l'Università La Sapienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consiglio comunale di Ferentino ha votato all'unanimità una delibera per stipulare una convenzione con l'Università La Sapienza e far partire nel centro ernico il progetto dell'Università Telematica. L'idea è partita dal consigliere comunale di Fdi, Franco Collalti che ha già preso i contatti con l'Ateneo Romano ed ha avuto l'approvazione positiva di tutti i membri dell'Assise Civica, anche di quelli di maggioranza. A spiegare l'importante iniziativa è stato lo stesso Franco Collalti: «L'Università Telematica in pratica permette di promuovere nella nostra città un polo universitario. Per chi ad esempio ha poco tempo, vuole risparmiare sui costi di iscrizione, sul viaggio, questa convenzione permette di risparmiare agli studenti un buon 30-40% dei costi. Per il comune il progetto costerebbe pochissimo in quanto basterebbe mettere a disposizione dell'Università dei locali pubblici comunali nei quali i professori possono svolgere la propria attività in primis gli esami. Le lezioni si potrebbero seguire su internet».«Ci sono già quattro indirizzi univeresitari sui quali lavorare- ha aggiunto Collalti- sono quello Giuridico, Economico, Informatico e Psicologico con tutte le materie e specilializzazioni possibili. I locali non sarebbero dati all'università ma resterebbero di proprietà comunale. Poi tra tre-cinque anni a seconda della durata del corso di laurea si potranno riprendere tranquillamente. Potrebbe essere il primo passo per una sede universitaria vera e propria. Poi la città di Ferentino potrebbe essere capofila ed aggregare anche altri comuni della provincia di Frosinone. Dai prossimi giorni acceleremo sul progetto».