Il comune pubblica i dati ufficiosi ma i conti non tornano. Lanzi: «Sono eletto, ci sono errori»

A 48 ore dalla chiusura dei 20 seggi del comune di Ferentino usati dai cittadini per le elezioni amministrative di domenica c'è ancora molta incertezza per quanto riguarda i consiglieri comunali eletti. L'unica sicurezza è la netta vittoria di Antonio Pompeo che è stato riconfermato sindaco con oltre il 65%. Ma nella pubblicazione dei dati definiti "ufficiosi" sul sito istituzionale del comune ci sarebbero grossi errori. A segnalarli i rappresentanti di Partecipare. Giancarlo Lanzi che sembrava uno degli esclusi illustri dal consiglio comunale, sembra invece eletto. Al suo posto il sito comunica l'elezione di Lucia Di Torrice.



«Io abito nella frazione di Porciano storicamente la mia roccaforte. Risulta dai dati che ho raccolto 0 voti quindi non mi sarei votato neanche da solo. Invece dai miei conteggi i voti nella sezione 20 attribuiti al sottoscritto sono 104 che mi permettono di scavalcare sia pure di poco la collega Lucia Di Torrice. Non capisco cosa sia accaduto, forse errori di trascrizione. Ma non starò fermo, domani mattina mi recherò in comune per verificare quello che non è andato. Una cosa è certa- ha spiegato Lanzi- farò ricorso in ogni luogo. Quanto accaduto è assurdo, grave».



Ma non sarebbe l'unico errore, l'unica anomalia. Di certo è la prima volta che accade una cosa del genere a Ferentino. Con l'elezione di Lanzi al posto di Di Torrice cambierebbero anche gli equilibri interni alla maggioranza.

