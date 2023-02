Domenica 26 Febbraio 2023, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 09:38

Il compagno muore e lei si tiene il suo telefono cellulare ed un tablet: i familiari eredi legittimi l'hanno denunciata per appropriazione indebita. La donna una cinquantenne di Ceccano è finita sotto processo. L'imputata infatti all'insaputa dei familiari del deceduto si era rivolta ad un negoziante di telefonia sempre di Ceccano per tentare di visionare il contenuto della memoria del cellulare e del tablet poiché non rassegnata al fatto che la morte del suo compagno derivasse da cause naturali. Infatti il suo sospetto era che la persona con la quale intratteneva la relazione sentimentale fosse stata indotta ad assumere stupefacente e ciò ne avrebbe comportato la morte. Il sospetto della donna era anche rafforzato dalla circostanza che l'uomo sarebbe potuto cadere nelle tentazioni di qualche malintenzionato poiché aveva accumulato dei risparmi, aveva un buono stipendio e per di più vi era una polizza in scadenza.

Nei giorni scorsi la donna si è sottoposta all'interrogatorio e assistita dall'avvocato Tony Ceccarelli ha raccontato per filo e per segno la drammatica vicenda affermando che aveva trattenuto gli effetti personali del suo compagno al fine di metterli a disposizione dell'autorità giudiziaria affinché si fugasse ogni dubbio sulla sua morte. Il Giudice dopo aver ascoltato l'imputata l'ha assolta con la formula piena

