Il Comitato 'Cassino 80' il logo, il sito e il programma delle celebrazioni

Conferenza stampa di presentazione, questa mattina in Comune, a Cassino, del programma, del logo e del sito (https://cassino80.org) delle celebrazioni per l'80esimo delle distruzioni subite dall’Abbazia di Montecassino e dalla città il 15 febbraio e 15 marzo del 1944. Alla presenza delle numerose realtà associative, cuore pulsante del Comitato celebrativo, il sindaco Salera e l’intera giunta hanno presentato il programma, ancora in fase di elaborazione. Emozionante il momento della presentazione alla stampa del logo che accompagnerà gli eventi che termineranno a primavera inoltrata. «Il logo – ha spiegato l’assessore Danilo Grossi – riprende il monumento alla Pace, opera scultorea di Umberto Mastroianni. Una delle più importanti opere realizzate dall’artista. Oltre all’immagine del monumento, nel logo risalta il numero 80 colorato con le bandiere delle Nazioni che hanno combattuto a Cassino, durante la seconda guerra mondiale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA