Il ciociaro Lorenzo Germani neo Campione Italiano a cronometro

di Alessandro Biagi

La Ciociaria ha un nuovo campione nello sport, un campione giovane quanto promettente in uno degli sport più popolari in assoluto. E’ Lorenzo Germani, 16 anni di Roccasecca, portacolori della Velosport Ferentino, che si è laureato Campione Italiano Allievi nella cronometro individuale di ciclismo. Sulle strade di Villadose, in provincia di Rovigo, sabato 1 settembre, Germani ha coperto i 9,6 km del tracciato in 13’14”, staccando nettamente i lombardi Andrea Piras, della Sco Cavenago (a 14”) e Christian Bagatin della Sc Orinese coprendo a 15”.

Sabato 1 Settembre 2018



