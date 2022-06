Il chitarrista Tommy Emmanuel in concerto a Sora, iniziata la prevendita

Concerto a Sora l'11 agosto prossimo di Tommy Emmanuel, considerato come uno dei chitarristi migliori al mondo, noto per la sua incredibile tecnica del fingerpicking, unita ai ritmi che esegue sul corpo della chitarra, essendo anche un percussionista professionista.

Eletto miglior chitarrista acustico nel 2008 e nel 2010 dal magazine Guitar player, ha suonato durante la sua lunga carriera con numerosi artisti tra cui Chet Atkins, Eric Clapton e tantissimi altri.

Il concerto è organizzato da "Industrier sonore" ed è in programma presso lo stadio "Claudio Tomei" come una delle date ufficiali del tour mondiale del 2022 che vedrà coinvolte le più importanti città del mondo quali Londra, Parigi, Manchester, Miami, Atene, Mosca, Atlanta e tante altre. E' possibile acquistare i biglietti in prevendita su www.i-ticket.it