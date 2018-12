© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inchiesta sul dissesto pilotato della clinica sanitaria Villa Aurora a Reggio Calabria: in cinque rinviati a giudizio.Si tratta dell'imprenditore Alessandro Casinelli 35 anni (ex presidente di Federlazio Frosinone), di Francesco Margiotta 35 anni di Catanzaro, di Marco Petricca 35 anni di Sora, di Pietro Domenico Mangiapelo 50 anni, e di Giuseppe Musto 35 anni di Sora. La decisione è arrivata dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria - sull'inchiesta sul presunto dissesto pilotato della casa di cura Villa Aurora- per accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e omesso versamento di ritenute. L'operazione (con l'arresto di Casinelli ancora in carcere a Reggio Calabria) risale allo scorso 21 giugno, quando ci fu il sequestro preventivo di beni per 12 milioni: il 95 per cento del capitale sociale della società Villa Aurora Srl; ma anche conti correnti e veicoli intestati alla società. La Guardia di Finanza e la Procura di Reggio Calabria, in pratica, sostengono che l'acquisto delle quote della società che gestisce la nota clinica calabrese, ci sarebbe stato al solo fine di acquisire il patrimonio della clinica, per poi depauperarlo illecitamente. Le indagini avrebbero messo in luce presunte false comunicazioni sociali, truffe e appropriazione indebite aggravate, contestati ai diversi soci ed amministratori di Villa Aurora che, nel corso del tempo, si sono succeduti nella gestione e nell'amministrazione della struttura sanitaria.Ci sono state indagini tecniche e analisi della documentazione contabile e bancaria, al termine della quale è stata ipotizzata un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio.L'ESPOSTOAccuse che tutti hanno respinto. In primis l'imprenditore Alessandro Casinelli (assistito dall'avvocato Nicola Ottaviani), il quale, dopo aver acquisito le quote societarie e analizzati i libri contabili, nel 2017 presentò un esposto alla Procura calabrese. Ma proprio l'esposto presentato lo scorso anno, per i Pm, è stata la precostituzione di un alibi.L'udienza preliminare c'era stata la settimana scorsa, quando il Gup Laganà aveva scelto di rinviare la decisione a ieri mattina. Così è stato, sciogliendo la riserva ha rinviato a giudizio i cinque.Ma non senza un colpo di scena. Marco Petricca, infatti (assistito dall'avvocato Mario Arcaro), aveva fatto richiesta di patteggiamento a un anno e 10 mesi di reclusione: ebbene, in un primo momento c'era stato il parere favorevole della Procura di Reggio Calabria, ma poi è stato ritirato. Da qui il rinvio a giudizio.Il processo dinanzi al collegio penale di Reggio Calabria, inizierà il 24 gennaio 2019. Ma, nel frattempo (l'8 gennaio) saranno definite anche le posizioni di chi ha chiesto il rito abbreviato: ossia, Giorgio Rea (ex socio in affari di Casinelli) e Patrizia Ferri, 50 anni di Sora (difesi dall'avvocato Ivano Nardozi), e Antonino Ielo, 36 anni di Reggio Calabria: tutti hanno chiesto l'abbreviato. Stesso rito alternativo era stato chiesto in precedenza da Andrea Cianfarani, 26 anni di Campoli Appennino. Anche per lui la posizione sarà giudicata l'8 gennaio. Nel collegio difensivo anche gli avvocati Paolo Pulciani Francesco Albanese.