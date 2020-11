Frosinone una Città delle Arti e sempre più sicura dal punto di vista stradale.

Sono queste le due delibere approvate dalla giunta Ottaviani per accedere a dei fondi messi a disposizione dal Governo in grado di segnare una svolta in questi settori. Per quanto riguarda il progetto Città delle Arti l’amministrazione ha presentato i progetti inerenti la ristrutturazione dei teatri cittadini e del Centro Polivalente di viale Mazzini. Obiettivo: migliorare gli spazi per le rappresentazioni l’esposizione e la sperimentazione di attività culturali in grado di rafforzare il legame tra le due scuole di arte (Accademia di Belle Arti e Conservatorio) ed il tessuto sociale della città.

La proposta complessiva è di oltre 10,6 milioni di euro riguarda azioni di intervento sui seguenti edifici per i corrispondenti importi complessivi: per il Teatro Vittoria 2.142.644, per il Teatro Nestor 7.110.480 mentre per il Centro Polivalente di viale Mazzini 1.435.096 per farlo diventare una scuola di scenografia e consentire di ottenere spazi espositivi oltre ad una biblioteca multimediale e cartacea in grado di ospitare 50 mila volumi.

Prevista la compartecipazione del Comune sulle spese di progettazione, pari al 10% del costo complessivo delle stesse, è pari a 109.434. Tempi stimati: 20 mesi per progettazione ed esecuzione lavori.

L’ALTRO PROGETTO

L’altro progetto riguarda la partecipazione al bando per la sicurezza stradale dove in palio ci sono 200 mila euro. In questo caso l’obiettivo è quello di acquistare un etilometro (per la misurazione del grado alcolemico del guidatore), realizzare campagne di sicurezza stradale attraverso appositi convegni ma soprattutto acquistare un software per la mappatura e il censimento della segnaletica stradale. Consapevole del grave stato di cattiva manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale cittadina con strisce pedonale scolorite, stalli dei parcheggi invisibili, delimitazione degli stop o dei segnali di precedenza sull’asfalto e delimitazioni di corsie o carreggiate inesistenti, il comune vorrebbe invertire in maniera definitiva al rotta con un puntuale scadenzario degli interventi.

IL FUNZIONAMENTO

Il software in pratica funzionerà così: ad ogni intervento verrà fissata una scadenza. Ad esempio i cartelli stradali durano in media 10 anni dopodiché la pellicola trasparente perde di efficacia sino a diventare completamente scuro ed invisibile di notte. Ebbene lo strumento informatico consentirà con qualche mese di anticipo di segnalare la prossima scadenza e necessità di sostituzione dei segnali stradali o della necessità di ritinteggiare le strisce sull’asfalto in modo che l’amministrazione, in sede di bilancio, possa garantire al settore di avere i fondi sufficienti.

L’INFORMATICA

Basterà l’informatica per risolvere il cattivo stato di manutenzione della segnaletica nel capoluogo? No perché occorrerà garantire i fondi necessari e, al tempo stesso, modificare la squadra operativa. Oggi il comune spenda circa 70 mila euro l’anno per questo tipo di manutenzione. Gli operai a disposizione del comune sono tre di cui uno part-time e due ex autisti scuolabus che però si occupano di segnaletica provvisoria come, ad esempio, l’affissione dei divieti di sosta o la sostituzione di segnali rotti.

Per quanto riguarda la manutenzione vera e propria della segnaletica orizzontale il comune ha dato in gestione ad una cooperativa. Il problema è sempre lo stesso: pochi fondi, poche ore di lavoro da pagare e il risultato, scontato, è quello sotto l’occhio di tutti e cioè una manutenzione scadente o del tutto inesistente. Intanto oggi, dopo la “prima del question time” si inaugura il consiglio on line anche per quello ordinario. Undici le delibere in discussione.

Oggi prima convocazione (8,30) e lunedì in seconda alle 17,30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA