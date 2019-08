Il capo ultras torna libero, ora denuncerà Ounas del Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena nella vicenda del capo «ultras» del Frosinone Luca Razzega di 38 anni, finito in manette tre mesi fa perchè accusato di essere l'autore della rapina ai danni di Adam Ounas il giocatore del Napoli che il 28 aprile scorso era stato vittima di una aggressione da parte di alcuni supporters canarini (nella foto).Quel giorno, tra i tifosi della curva nord con intenzioni bellicose, era spuntato anche il nome di Razzega. L' uomo riconosciuto da Ounas come colui che l'aveva rapinato del suo zaino era stato arrestato dalla polizia. Successivamente aveva beneficiato dei domiciliari. Nei giorni scorsi però il tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza di carcerazione ed ha rimesso in libertà il supporter canarino per mancanza di indizi di colpevolezza. A scagionare l'uomo la documentazione presentata dal difensore, l'avvocato Giampiero Vellucci. Il legale ha provveduto a depositare il video completo dei fatti, e non la sequenza fotografica data al giudice che riguardava l'episodio incriminato. Dal video si evince che si era trattato di un contatto accidentale, poichè il giocatore del Napoli aveva perso il borsello e, accidentalmente, è andato a sbattere contro uno dei tifosi: Luca Razzega, appunto.In quell'occasione Ounas ha perduto il borsello che tra l'altro non era stato preso da nessuno. Lo zaino infatti è stato ritrovato poco distante e riconsegnato al giocatore. I giudici del tribunale della Libertà, hanno quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza di carcerazione. Dunque Luca Razzega è tornato in libertà. Il capo degli Ultras amareggiato per quanto accaduto ha dichiarato che l'annullamento dell'arresto ha restituito la sua libertà di uomo e tifoso. Il giorno in cui era stato arrestato erano presenti la moglie e la sua bambina molto piccola. Una scena che non dimenticherà per tutta la sua vita.L'avvocato Giampiero Vellucci ha già preparato tutte le prove per presentare denuncia per calunnia nei confronti di Adam Ounas. A questo, c'è da aggiungere la richiesta di un congruo risarcimento danni per aver mandato in carcere il suo assistito ingiustamente.