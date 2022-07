Lunedì 18 Luglio 2022, 08:45

Il suo cane inala un'erba velenosa cresciuta sul terreno della suocera e rischia di morire. Il proprietario dell'animale denuncia la donna per maltrattamento di animali. Il singolare episodio si è verificato lo scorso giugno in un appezzamento di terreno a Ripi. Il cane, un meticcio femmina di media taglia era uscito con la padrona per la consueta passeggiata mattutina. Ma improvvisamente la bestiola aveva iniziato a starnutire incessantemente ed a sanguinare dal naso. La donna preoccupata, dopo aver avvisato il marito di quello che stava accadendo si è recata dal veterinario. E proprio il medico che aveva diagnosticato la presenza nelle narici di un corpo estraneo erbaceo più comunemente chiamato Forasacco, era stato costretto a operare la bestiola. Ciò per evitare che quell'erba potesse finire nei polmoni e compromettere irreversibilmente l'apparato respiratorio. Per rimuovere quel corpo estraneo il veterinario aveva proceduto con l'intervento in anestesia totale. E soltanto dopo un'ora dal suo ingresso in sala operatoria il cane si era risvegliato. A tutt'oggi la bestiola è ancora convalescente e sottoposta a terapia antibiotica e antinfiammatoria . Il proprietario dell'animale un uomo di 55 anni residente a Ripi molto affezionato alla sua cagnetta, ha fatto scattare la denuncia per maltrattamento degli animali nei confronti della suocera.

Più volte le aveva detto di tenere pulito quel tratto di appezzamento dove l'uomo aveva il diritto di passaggio per accedere alla sua abitazione. Ciò non soltanto per evitare che la sua amata bestiola potesse ammalarsi, ma anche per un fatto di decoro. Vedere quella piantagione alta proprio a due passi della sua villetta rappresentava un pessimo biglietto da visita per coloro che si recavano a fargli visita. Ma nonostante i ripetuti solleciti la suocera aveva fatto come si suol dire orecchie da mercante. Quando però ha visto la sua adorata bestiola in fin di vita, l'uomo non ci ha pensato su due volte e rivolgendosi al proprio legale di fiducia ha fatto scattare la denuncia nei confronti della suocera, Va da sé che tale comportamento ha scatenato le ire della donna, tra l'altro per niente intenzionata a risarcire il genero del denaro speso per l'intervento. Spetterà adesso al magistrato inquirente, alla luce degli elementi raccolti, decidere se procedere o meno con l'iter processuale. Certo è che la legge in materia parla chiaro: chiunque con crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.