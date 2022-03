Mercoledì 23 Marzo 2022, 09:15

Idraulico furbetto lascia il lavoro a metà ma intanto incassa l'anticipo e sparisce. Accade a Sora dove diverse persone segnalano lo strano e sospetto comportamento di un uomo, caldaista ed idraulico, che ha lasciato al freddo e senza acqua calda diverse famiglie. Anche due anziani di cui uno invalido totale. Ed è proprio il figlio di quest'ultimo a raccontare che cosa è accaduto. L'ha fatto dopo essersi recato presso la tenenza di Sora della Guardia di Finanza ed aver denunciato il tutto.

IL RACCONTO

Il modus operandi è lo stesso per tutti: «Alcune settimane fa mia madre e mio padre, che è invalido totale, sono rimasti senza acqua calda e soprattutto al freddo a causa della rottura della caldaia. Abbiamo chiamato l'idraulico ed è venuto a casa una prima volta effettuando la riparazione ed incassando, senza fare uno straccio di ricevuta, 80 euro. Ed è andato via. Dopo due giorni la caldaia si è rotta nuovamente e lo abbiamo richiamato. È tornato a casa e dopo averci detto che si era rotta la scheda madre e si è fatto dare altro denaro per una ulteriore riparazione. Sempre senza ricevuta. Le temperature tra l'altro erano molto rigide e quindi i miei avevano acceso i termosifoni ma dopo appena un giorno la caldaia si è rotta di nuovo. Lo abbiamo chiamato ed è tornato per controllare il guasto. A quel punto, ci ha detto che occorreva una scheda nuova ma bisognava anticipare 110 euro. Ha incassato così i soldi, senza rilasciarci nemmeno un pezzetto di carta, ed è andato via dicendoci che sarebbe tornato poco dopo, il tempo di andarla a prendere. Da quel momento è sparito. Non risponde al telefono, nessuno l'ha visto. Chiedendo informazioni ad altre persone abbiamo così appreso che si è comportato nello stesso identico modo anche con loro. Ora, al di là della questione economica di cui ci importa relativamente, -dice l'uomo - resta il fatto che due povere persone anziane e tantissima altra gente sono rimaste con la caldaia rotta, senza acqua calda e soprattutto al freddo. Mia madre si è presa anche un bel raffreddore e di questi tempi non è certo il caso di ammalarsi. E poi come si fa senza acqua calda?».

E' IRREPERIBILE

Decine le telefonate effettuate al cellulare dell'uomo che risulta irreperibile. Nessuno lo ha visto né tantomeno è riuscito a mettersi in contatto con lui. Come se fosse sparito nel nulla. Nel frattempo però il denaro lo ha incassato. Di quanto accaduto, come detto, sono state informate le forze dell'ordine ed in particolare gli uomini della Guardia di Finanza. Ieri mattina il figlio dei due anziani - che già la scorsa settimana aveva informato mediante Pec le fiamme gialle -, si è recato alla tenenza per sporgere denuncia: «Sono davvero senza parole e molto dispiaciuto per come stanno vivendo i miei genitori da quasi un mese, non ha avuto un briciolo di pietà per due anziani. Spero che ai finanzieri saprà dare spiegazione ad un comportamento del genere». Sono stati quindi avviati tutti gli accertamenti. Emerge che, effettivamente, non è la prima volta che accade ma che anzi sia un vero e proprio vizietto. «Spero che questo mio sfogo - che di fatto è anche un appello - possa servire sia per spingere l'idraulico a farsi un esame di coscienza, pensando a come ha lasciato due vecchietti, ma anche serva a mettere in guardia le altre persone».