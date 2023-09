Venerdì 8 Settembre 2023, 08:02

Il provvedimento era nell'aria, ora è diventato ufficiale. Antonello Iannarilli è stato nominato commissario dell'Ater di Frosinone, l'azienda per l'edilizia residenziale pubblica. L'incarico avrà la durata di un anno ed è rinnovabile. Il decreto che designa l'ex presidente di piazza Gramsci è stato firmato ieri dal governatore del Lazio, Francesco Rocca. Iannarilli subentra all'ex presidente Andrea Iannarilli.

L'esponente politico di Alatri, 62 anni e in quota a Fratelli d'Italia, dunque, si accinge a prendere posto al timone dell'azienda territoriale frusinate. Potrà lavorare con un alleato di coalizione, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli della Lega, delegato a Urbanistica, Politiche abitative, Politiche del mare e, appunto, anche a gestire il settore Case popolari. Iannarilli, candidato alle ultime elezioni per la Pisana nelle file del partito della premier Meloni, in passato è stato consigliere e assessore regionale, due volte parlamentare di centrodestra e, inoltre, è stato l'ultimo presidente dell'amministrazione provinciale scelto dai cittadini, prima dell'entrata in vigore della riforma Delrio, che restringe il campo degli eletti soltanto ai sindaci. La nomina è arrivata mentre già da quasi due anni siede nel Consiglio comunale di Alatri. «Sono soddisfatto e mi sento pronto a intraprendere questa nuova avventura professionale, che sicuramente accrescerà la mia conoscenza e mi darà la possibilità di mettere in campo, a disposizione della mia provincia, tutta l'esperienza acquisita negli anni» ha spiegato Iannarilli, il quale ha speso parole di ringraziamento per tutti coloro che hanno creduto in lui. «Sono immensamente grato al presidente Rocca, alla responsabile nazionale di FdI, Arianna Meloni, all'assessore Ciacciarelli, all'intero partito, che ha sempre sostenuto il mio nome, e soprattutto ai miei elettori. I problemi delle case popolari - conclude - li conosciamo tutti, il mio impegno sarà quello di migliorare e trovare fondi per investire in nuove costruzioni e soprattutto nella manutenzione, senza dimenticare il rispetto delle norme di assegnazione».