Giovedì 10 Marzo 2022, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 09:13

Dopo il gruppo Saxa Gres leader nel settore della ceramica e non solo che, lunedì scorso, ha deciso di fermare per due settimane i quattro siti industriali presenti in Italia tra cui due in ciociaria, Anagni e Roccasecca per oltre 400 dipendenti, per dare un segnale di sofferenza dopo gli aumenti record del costo del gas. Altri problemi occupazionali si registrano in provincia di Frosinone. E' di ieri la notizia che la Iacobucci HF Aerospace di Ferentino ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per 31 dei 120 dipendenti. Una notizia arrivata a sorpresa, inaspettata e che è stata comunicata alle parti sociali nel corso di un incontro mattutino. Preoccupazione tra i lavoratori, perché ora, come da prassi, ci saranno i canonici 70 giorni di tempo per evitare i licenziamenti con i sindacati che incontreranno la Regione Lazio. L'azienda è leader nella componentistica interna per aerei, attiva da anni a Ferentino da dov'è riuscita a farsi apprezzare in tutto il mondo grazie alle idee innovative e alla tecnologia messa in campo in particolare per gli arredamenti interni degli aerei, poltrone, carrelli, compattatori per i rifiuti ha avviato nel 2020 anche la produzione di macchinette per il caffè. Ma il Covid assieme alla guerra in Ucraina e all'aumento del costo dell'energia ha creato seri problemi. Il fatturato nel 2021 è sceso del 20 per cento rispetto all'anno precedente ed anche il volume delle produzioni negli ultimi due anni ha avuto una contrazione del 40 per cento.

E' dal 2015 che l'azienda cerca di primeggiare nel settore, ma i voli degli aerei sono ormai ridotti al minimo e la crisi di settore è evidente. Si è ricorso spesso agli ammortizzatori sociali come dimostrano le 51 settimane di cassa integrazione del 2021 e le 41 settimane del 2020. Ora si deve cercare di trovare una soluzione per i 31 lavoratori. La proprietà dello stabilimento di Ferentino sta cercando di espandersi verso nuovi mercati, ma non è facile. Tanta, come detto, la preoccupazione tra gli operai che ora chiamano tutto il territorio a raccolta. Intanto restando in Ciociaria i disoccupati di Vertenza Frusinate, circa 1000 hanno chiesto un tavolo provinciale sul Lavoro allargato all'assessore regionale Claudio Di Berardino.