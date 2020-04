I vescovi della Ciociaria: "Fateci celebrare con i fedeli". E invitano le istituzioni civili a manifestare la propria preoccupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Appare ingiustificabile prospettare il graduale ritorno alle attività sportive, al lavoro e alle attività quotidiane quali recarsi in negozi, uffici, parchi e giardini, la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio ed allo stesso tempo continuare ad impedire la partecipazione dei fedeli alla Messa”. Anche i vescovi della provincia di Frosinone Antonazzo, Spreafico e Lozza si uniscono al coro dei vescovi italiani e fanno sentire la loro voce in merito alla decisione del Governo di non far celebrare ancora la messa. I vescovi delle tre diocesi della provincia ribadiscono che la messa va celebrata con il popolo, “secondo modalità che tutelino l’incolumità delle persone e nel pieno rispetto delle norme sanitarie”. Antonazzo, Spreafico e Lozza invitano, pertanto, le autorità istituzionali del territorio “a esprimere – scrivono - segni concreti di condivisione del disagio e di preoccupazione per i fedeli privati di una libertà fondamentale e degli elementi costitutivi dell’identità religiosa, culturale e sociale delle comunità”.