Nel Lazio l'Acropoli di Alatri risulta tra i siti più votati nel censimento nazionale "I luoghi del cuore", l'iniziativa promossa dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Nella classifica provvisoria le mura ciclopiche arrivano dopo Città di Orvinio, in provincia di Rieti, inserita tra i “Borghi più belli d’Italia”. C’è tempo fino al 30 novembre 2018 per votare i propri “luoghi del cuore”: un’occasione unica per esprimere il proprio amore per l’Italia e condividerlo con chi riconosce nelle bellezze del nostro Paese la propria identità. Si può partecipare al censimento sul sito www.iluoghidelcuore.it, attraverso i moduli cartacei scaricabili dallo stesso sito oppure nelle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Mercoledì 25 Luglio 2018



