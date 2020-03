"I giorni di San Benedetto", l'Abbazia di Montecassino annulla i festeggiamenti

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Abbazia di Montecassino e il Comune di Cassino, hanno deciso di annullare i festeggiamenti in programma dal 13 al 21 marzo 2020 per ‘I Giorni di San Benedetto’. Il 21 marzo alle ore 10.30 il Rev.mo Padre Abate Donato Ogliari presiederà la Celebrazione Eucaristica presso la Cattedrale dell’Abbazia di Montecassino.



«In un momento in cui tutto il nostro Paese attraversa giorni difficili nel fronteggiare una complessa emergenza sanitaria, a ciascuno di noi è richiesto un grande senso di responsabilità - fa sapere l'ufficio comunicazioni Abbazia Montecassino - Fiduciosi che l’emergenza possa presto rientrare, alcuni degli eventi che erano in calendario saranno rimandati all’11 luglio, festa liturgica di San Benedetto, Patrono d’Europa».



