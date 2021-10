Lunedì 4 Ottobre 2021, 01:50

La protesta si è allargata a macchia d’olio. Ed ha coinvolto l’80 per cento degli Istituti scolastici Superiori di Frosinone. «Ma le adesioni stanno continuando» precisa il presidente del Consiglio d’Istituto, dell’istituto di Istruzione superiore «Turriziani», avv. Giuseppe Dell’Aversano.

Motivo: il doppio turno di ingresso a scuola.

A venti giorni dall’inizio delle lezioni gli orari di ingresso suscitano ancora critiche e polemiche. Da qui la richiesta al Prefetto di Frosinone dei rappresentanti dei genitori che sollecitano «l’assoluta necessità di tornare all’orario scolastico tradizionale vigente “ante pandemia”».

Allo stato attuale, infatti, l’aver indetto un doppio turno di ingresso alle ore 8,00 ed alle ore 9,40 non solo non risolve le problematiche, ma addirittura (osservano i genitori) si sta rivelando dannoso.

Il potenziamento dei mezzi di trasporto è rimasto solo sulla carta. Gli studenti pendolari, che costituiscono la gran parte della popolazione studentesca, anche se sono obbligati ad entrare alle 9,40, in realtà devono ugualmente prendere l’autobus allo stesso orario di quelli che entrano alle ore 8,00 in quanto le corse non sono state potenziate. Anzi, in molti casi sono state ulteriormente soppresse.

L’unico risultato è che la maggior parte dei pendolari arriva alla stessa ora davanti alla scuola; ma il gruppo che non entra alle ore 8,00 è costretto ad attendere in strada per poter entrare in classe alle ore 9,40. Tutto ciò determina il crearsi di assembramento al di fuori degli istituti.

I DISAGI

Sempre per lo stesso motivo, al termine delle lezioni, molti studenti pendolari raggiungono le loro abitazioni anche dopo 3 ore, con le immaginabili conseguenze per il loro benessere psico-fisico e per il mancato studio.

«So, ad esempio, che i ragazzi che vengono da San Giovanni Incarico - osserva l’avv. Dell’Aversano - escono la mattina alle 7 e rientrano a casa alle 18,30. Disagi che i ragazzi avvertono e che, in settimana, si tradurranno in forme di protesta con sciopero e corteo».

«Inoltre - proseguono i genitori - l’aver inopinatamente stabilito che solo gli studenti del biennio possano entrate alle ore 8,00, quando gli Istituti, sulla base dell’autonomia scolastica, avevano previsto l’alternanza degli ingressi per limitare il disagio agli studenti, ha creato un ulteriore problema. Le classi del biennio infatti hanno un monte ore di lezioni minore rispetto agli studenti del triennio. Pertanto aver stabilito che solo questi studenti debbano entrare alle ore 8,00, obbligando invece gli studenti del triennio ad entrare alle 9,40, porta come conseguenza che gli studenti del triennio usciranno comunque e sempre più tardi».

Da qui la proposta: ossia lasciare liberi gli Istituti, come da normativa, di stabilire l’orario di ingresso in piena autonomia. «In questo modo - concludono i genitori - si consentirebbe una migliore gestione degli ingressi a scuola e una migliore fruizione dei trasporti».