Giovedì 12 Ottobre 2023, 07:45

«Non mi definisco un dissidente piuttosto un "pensante erectus». Così il consigliere della lista Mastrangteli, Anselmo Pizzutelli, commenta la "defenestrazione" ai suoi stessi danni di lunedì ad opera del sindaco Riccardo Mastrangeli. Il ritiro della delega allo Scalo, quartiere di provenienza e da sempre al centro della sua attività politica anche da ex presidente dell'associazione Laboratorio Scalo, era nell'aria dopo che il consigliere non aveva sottoscritto il documento di fiducia verso il sindaco e l'attività amministrativa. «Accetto con serenità la decisione - riferisce Pizzutelli - Se la delega doveva essere un bavaglio alla mia attività di consigliere allora il sindaco ha fatto a bene a ritirarla. Non ho mai accettato di non poter esprimere perplessità sull'attività amministrativa che si sta portando avanti per alcuni temi importanti della città. Sono stato critico su come si stavano eseguendo i lavori sulla pista ciclabile di via Puccini e via Fontana Unica. Sono stato criticato poi i fatti mi hanno dato ragione. Resto critico sul percorso del Brt (bus Rapid Transfert) così come sulla volontà di eliminare alcuni alberi storici riamasti in piazzale Kambo. In questo anno e mezzo ho espresso sempre in maniera costruttiva le mie osservazioni non per fini personali ma per il bene della città».

Sull'ok alla mancata fiducia, Pizzutelli spiega: «Al sindaco ho semplicemente detto che le modalità di quel documento erano sbagliate e che mi sarebbe piaciuto un confronto sull'attività amministrativa. In questa settimana si è parlato solo della mancata firma di un documento invece di concentrarsi sui contenuti delle interrogazioni e sui tanti temi amministrativi che sono sul tavolo».

Pizzutelli assicura che proseguirà il suo impegno politico: «Continuerò ad agire nell'interesse della città e sul mandato che mi hanno conferito i cittadini. Resto nel centro destra e nella lista dove i miei elettori mi hanno votato».

UN CASO POLITICO

IL SINDACO

SPINE NEL FIANCO

L'OPPOSIZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'altro "epurato" è Giovanni Bortone, capogruppo della Lega a cui è stata revocata la delega all'Università. «Prendo atto della revoca riferisce - È stata una decisione del sindaco che evidentemente non ha apprezzato il mio senso critico rispetto a certe cose, ma la mia critica voleva essere solo di aiuto alla maggioranza. Ad ogni modo dovrò sentire i vertici del mio partito perché io sono capogruppo della Lega che è un partito di coalizione di centrodestra e voglio sapere se i vertici del mio partito sono stati informati ed hanno condiviso questa decisione».Il sindaco Riccardo Mastrangeli sull'argomento dissidenti replica: «Possono dire quello che vogliono, ma in politica contano i fatti. Non sono stato io a sfiduciare loro ma loro a sfiduciare me non sottoscrivendo quel documento. Nessuno ha pensato di sfiduciarli perché facevano interrogazioni o assumevano alcune posizioni critiche anche se quando uno sta in maggioranza e si accettano le linee guida di un'amministrazione ci si aspetterebbe un maggiore allineamento. Per il resto ribadisco: andiamo avanti lavorando per il bene della città».C'è una terza dissidente: il consigliere sempre della lista Mastrangeli, Maria Antonietta Mirabella che però non deteneva alcuna delega. Da qui a qualche mese si vedrà se questi tre consiglieri resteranno in maggioranza o no.Di certo le spine nel fianco del governo Mastrangeli non mancano. C'è chi come Pasquale Cirillo scalpita per entrare in giunta, chi come il presidente del consiglio Massimiliano Tagliaferri è in completa rottura con il resto della coalizione, chi tra qualche consigliere pronto a puntare i piedi. In questo fragile quadro politico sembrano rafforzarsi solo le posizioni di Fratelli D'Italia e la lista per Frosinone del vice sindaco Antonio Scaccia che si sta preparando il terreno per un'eventuale futura candidatura a sindaco nel post Mastrangeli.Il centrosinistra continua invece a restare in silenzio. Mentre sulle voci di un possibile avvicinamento alla maggioranza di centro destra da parte del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli ieri alcuni membri della civica che siedono in aula hanno ribadito che resteranno all'opposizione e che non faranno da stampella all'attuale governo cittadino.