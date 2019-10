"I Colori della Natura", domenica l'escursione nella Riserva del lago di Posta Fibreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 13 ottobre, in occasione della Giornata del Camminare, GIORNIVERDI 2019, La Riserva Naturale lago di Posta Fibreno organizza la quarta edizione de “I Colori della natura”. Un’escursione gratuita in Area Protetta per trascorrere una mattinata diversa dal solito, tra le tinte calde dell’autunno che iniziano a colorare le foglie degli alberi, trasformando il paesaggio in un quadro d’autore.Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 9.30 presso la sede della Riserva Naturale in Contrada Carpello snc, partenza alle ore 9.45 e rientro alle ore 13.00 circa.I guardiaparco vi attendono per accompagnarvi in un suggestivo percorso alla scoperta del territorio e della sua ricca biodiversità.Poiché il numero dei partecipanti è limitato alle 30 unità, si invita ad effettuare la prenotazione entro il giorno 12 ottobre al numero 0776 888021 (Ufficio) o al numero 3316728772 (Guardiaparco).Si richiedono: scarpe da trekking o da ginnastica robuste, giacca a vento, cappellino, occhiali da sole, acqua, macchina fotografica.In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.