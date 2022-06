Sabato 18 Giugno 2022, 07:35 - Ultimo aggiornamento: 07:52

I comuni di Cassino e di Fiuggi sono beneficiari del finanziamento per la ristrutturazione dei beni confiscati alle mafie. A Cassino 70 mila euro per completare la ristrutturazione del Palazzo della cultura inaugurato martedi scorso alla presenza del presidente Zingaretti e 51 mila per Fiuggi.«Con l'approvazione di 23 progetti -afferma il governatore Zingaretti - tendiamo la mano ai Comuni e alle associazioni a cui sono stati destinati i beni confiscati alla criminalità organizzata. Risorse che aiuteranno le amministrazioni comunali a fare di quei luoghi presidi attivi contro le mafie, volano per le economie del territorio o progetti di cittadinanza attiva, di educazione alla legalità o di integrazione sociale». Il consigliere regionale Sara Battisti, presidente della commissione regionale Antimafia, aggiunge:«Continua senza sosta il lavoro per restituire alle nostre comunità i beni confiscati alla criminalità organizzata. Con questi progetti confermiamo sempre più la nostra volontà di costruire sul territorio veri e propri presidi di legalità che, sottratti alla criminalità, tornano nella disponibilità di tutti». Il sindaco Enzo Salera e l'assessore Danilo Grossi in una nota affermano: «Potremo così terminare i lavori previsti per il secondo piano e per la mansarda. Destinati in parte alla biblioteca, in altra a spazi espositivi e a disposizione delle associazioni. Nonostante gli intralci che sono stati frapposti al raggiungimento del nostro obiettivo, ce l'abbiamo fatta. Siamo orgogliosi di aver messo a disposizione della città un luogo della cultura che mancava e che ora è patrimonio di tutti». Tra breve ci sarà la disponibilità per la consultazione di 30 mila libri.

GLI EX...

Intanto il comune di Cassino punta alla valorizzazione degli immobili dismessi o incompleti. Come l'ex piscina comunale da trasformare in un cinema multisala con un progetto di finanza e l'ex colonia solare, in abbandono dal dopoguerra, da trasformare in ostello della gioventù. Un progetto che piace anche al presidente Zingaretti per la sua destinazione e che ha visitato martedi scorso. Infatti è in corso l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per lo studio geologico, la progettazione definitiva, ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettazione. In particolare sono da eseguire i lavori di completamento e adeguamento sismico a seguito di un finanziamento di 1.300.000 euro. Il valore della gara di progettazione è di 160 mila euro. L'edificio una volta ristrutturato diventerà un ostello per giovani. Era stato costruito con i fondi del dopoguerra e destinato ai bambini di Cassino. Fu utilizzato solo per pochi anni e poi dismesso. E d'allora non è stato più fruito nonostante un restauro all'inizio del duemila. Poi i vandali hanno portato via tutto distruggendo finestre ed altri arredi, bagni compresi. Ora è tutto da rifare. In fase di soluzione il problema dell'ingresso all'edificio per il passaggio ad un privato del terreno confinante.