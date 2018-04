"I AM FCA": al via lo stage per il vincitore dell'ateneo di Cassino

di Elena Pittiglio

Da qualche giorno indossa la divisa degli addetti dello stabilimento Plant FCA di Cassino. E la indosserà per i prossimi sei mesi. E’ il giovane Daniele Tribuzio, studente in Economia, vincitore della seconda edizione di I AM FCA per l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Per lui è iniziato lo stage, dopo che si è aggiudicato il prestigioso premio. Ieri, Daniele, ha ricevuto la visita del rettore Giovanni Betta, del coordinatore del corso di studi in Economia Aziendale Carmelo Intrisano e del supervisore Unicas - I AM FCA Alessandro De Rosa. La delegazione accademica è stata accolta dal direttore dello stabilimento Giuseppe Figliuolo, dal responsabile delle Risorse Umane Carmine D'Agresti e dal l tutor aziendale Giovanni Ottomano, che seguirà lo studente. Intanto fervono i lavori, da parte dell'Innovation Board FCA, per la selezione degli studenti che hanno partecipato alla terza edizione del contest "Millennials and cars: The future of the car and the car of the future". Una speciale commissione valuterà le idee sull’automobile del futuro ritenute più originali, fattibili e sostenibili. I AM FCA (Innovation Award for Millennials Fiat Chrysler Automobiles ) coinvolge ben sei atenei: Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi "D'Annunzio" Chieti-Pescara, Università degli Studi del Molise. I primi sei classificati effettueranno uno stage di sei mesi mentre gli altri sei studenti, come secondi classificati, riceveranno un premio a discrezione di FCA. Le premiazioni avverranno durante una cerimonia ufficiale prevista per il prossimo mese di maggio.



