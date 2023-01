I 100 anni di Evelina Latini con l'omaggio del Comune di Fiuggi

Il 20 gennaio la signora Evelina Latini ha compiuto 100 anni. Nella cittadina termale tutti conoscono Evelina, una ciociara verace, dalla simpatia e vitalità straordinarie, di cui si ricorda ancora la sua partecipazione, qualche anno fa, alla trasmissione di Bonolis "avanti un altro". La neo centenaria, alla quale sono giunti gli affettuosi auguri del sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, ha ricevuto anche la visita del vice sindaco con delega alla cultura e al centro storico Marina Tucciarelli. Nell"omaggiare la signora Evelina, vedova e madre di cinque figli, con tanti nipoti e pronipoti, la Tucciarelli ha dichiarato: "Auguri a una donna, a una generazione che ha costruito con fatica e passione per i propri figli una Fiuggi da sogno. Dopo 100 anni Evelina è ancora lucida e costituisce quella “memoria storica” che si va via via smarrendo. Teniamoci stretti questi beni preziosi, perché niente e nessuno li protrà mai più sostituire".