Sabato 16 Settembre 2023, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 10:51

La ricerca della continuità di risultato e di prestazioni. Questo l'imperativo in casa Frosinone, con Eusebio Di Francesco che ha parlato ieri alla stampa, prima dell'allenamento pomeridiano e della rifinitura odierna alla quale seguirà la lista dei convocati. L'allenatore canarino inizia con una non buona notizia che potrebbe avere risvolti sulla formazione che scenderà in campo domenica. «Purtroppo Harroui ha preso un colpo al piede in allenamento ieri (giovedì ndc) ed ha abbandonato la seduta. È lui il giocatore che al momento mi preoccupa di più. Faremo ulteriori esami e valuteremo domani (oggi). Certo rischiamo di non averlo, è un ex e ci teneva moltissimo a questa partita. Mi auguro comunque di recuperarlo».

Il report pomeridiano sugli allenamenti ha confermato lo stop del giocatore canarino, precisando che le sue condizioni verranno valutate ad inizio della settimana prossima. Più che probabile quindi la sua assenza nel match di domani. Con un Harroui, autore fino ad oggi di due reti in maglia giallazzurra, altri dettagli su quella che potrà essere la possibile formazione arrivano dal suo report sulle condizioni fisiche degli altri giocatori, in primis Gelli che si è allenato a parte fino a mercoledì per un affaticamento muscolare: «Gelli è guarito e valuterò la sua condizione in questi allenamenti per capire se potrà partire fin dall'inizio o in corso di gara. Come sempre le decisioni le prenderò durante il sonno del sabato» spiega sorridendo l'allenatore del Frosinone. Tra gli ultimi arrivati, Bourabia e Reinier difficile che entrambi siano in campo o addirittura convocati: «Sono indietro fisicamente. Diverso è il discorso tecnico. Deciderò se convocarli o meno».

Insomma una conferenza stampa anticipata al venerdì mattina, con due allenamenti ancora da disputare, che fa restare abbottonato il mister canarino su quelle che saranno le sue possibili scelte per la gara di domenica. C'è da giocare una partita delicata, perché arriva dopo la sosta e soprattutto dopo i primi tre match che hanno visto il Frosinone esprimere un buon gioco e mettere nel carniere quattro importanti punti. «È una partita importante e difficile precisa subito il mister -. Il Sassuolo ha grandi potenzialità ed ha un giocatore da cerchio rosso' come Berardi. È da tenere d'occhio con molta attenzione così come Laurienté e Pinamonti. Diciamo che tutto il reparto d'attacco del Sassuolo è molto pericoloso e ci richiederà particolare attenzione. Sarà importante l'approccio, perché il Sassuolo è una squadra abituata a questo campionato e dobbiamo prenderla con grande attenzione. Una squadra di una realtà piccola ma che possiamo considerare grande, e che si esprime sempre bene, spesso fuori casa meglio che in casa».

LA TATTICA

Sotto il profilo tattico Di Francesco non svela i suoi piani. «Non do vantaggi agli avversari. Il 4-3-3 è il nostro sistema di base, ma è da adattare in base agli avversari e durante la partita essere in grado di muoverci in maniera differente a seconda del gioco dell'avversaria. In questo contesto avere o non avere Harroui può spostare la configurazione di questa squadra». Parlando dei singoli come vede Di Francesco l'impiego contemporaneo di Cheddira e Kaio Jorge e la situazione di Reinier. «Reinier è un giocatore di qualità. Lo sto conoscendo meglio per capire come poterlo utilizzare nel modo migliore». Sui due attaccanti Di Francesco aggiunge: «Cheddira e più prima punta mentre Kaio Jorge riesce a legare il gioco perché è un giocare più tecnico. Anche lui però arriva da un anno e mezzo di fermo e deve trovare la migliore condizione».