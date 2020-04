© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pochi mesi hanno “spolpato” una delle maggiori agenzie assicurative di Frosinone. A bloccarli ci ha pensato il giudice del Lavoro di Frosinone che ha stoppato “per concorrenza sleale” due ex subagenti, Emiliano Nardone e Dennys Bonomo (e con loro l’attività della Demi Consulting Srls, società di intermediazione assicurativa da loro costituita).La storia è alquanto singolare e inizia nel giugno del 2019, con le dimissioni dei due subagenti dalla UniAssiFin gestita da Vladimiro De Angelis. Una delle maggiori agenzie di Frosinone e tra le prime 100 d’Italia.Poco prima delle dimissioni, i due subagenti costituiscono la Demi Consulting, agenzia della compagnia «Tua Assicurazione».Ebbene, a partire da fine giugno del 2019 , in coincidenza con le dimissioni dei due subagenti, la UniAssiFin di Vladimiro De Angelis inizia a ricevere un numero di disdette del tutto anomalo rispetto ai periodi precedenti da parte dei propri clienti che si sono riassicurati presso la «Tua Assicurazioni».E precisamente : 315 polizze stornate tra giugno e settembre 2019; 388 tra ottobre e dicembre; e poi altre ancora , fino a sfiorare le mille unità.Quest’esodo non sfugge a De Angelis che, rivolgendosi all’avvocato Massimo Cocco, contesta il comportamento scorretto dei due subagenti.E l’avv. Cocco evidenzia come all’art. 16 del contratto di subagenzia è chiaramente previsto che «in caso di scioglimento del mandato, il subagente ... si impegna per 24 mesi a non aver contatti in qualsiasi forma con la clientela, con riferimento alle polizze che costituiscono il portafoglio della Compagnia UnipolSai per promuovere o consigliare la loro sostituzione con garanzie simili di altre Compagnie».Non solo. Ma l’avvocato Cocco osserva: «A questo c’è da considerare che ogni cliente, per tutte le agenzie, rappresenta un “patrimonio” importante, dal momento che con lui, a cascata, si assicurano anche i famigliari e gli amici per le polizze più diverse (auto, casa, infortuni, assistenza...)».Ecco, quindi, che perdere un pacchetto di mille clienti, per un’agenzia significa perdere una fetta importante del proprio lavoro e del relativo fatturato.LA DIFESADal canto loro i due subagenti si sono difesi sostenendo che quel flusso di clienti era il frutto di una lecita campagna pubblicitaria e del rapporto di stretta amicizia e fiducia costruito, nel tempo, con i loro clienti.In verità, nel corso del processo, gli stessi clienti hanno ammesso di essere stati avvicinati e contattati direttamente dai due subagenti. Cosa ben diversa dai presunti messaggi pubblicitari...Da qui l’intervento del Giudice del Lavoro che è intervenuto per bloccare l’esodo, ordinando a Emiliano Nardone e Dennis Bonomo «di non avere contatti, in qualsiasi forma, con i clienti della UniAssiFin».Parallelamente, è stato aperto un processo in sede Civile per il risarcimento del danno, calcolato in circa 350 mila euro. La prossima udienza, davanti al giudice Lisi, si svolgerà a maggio.