Guasto sull'Asta Aurunci, sospeso il flusso idrico in 23 Comuni: in corso i lavori di riparazione

Arpino : intero territorio comunale;

: intero territorio comunale; Atina : frazione Capodichino;

: frazione Capodichino; Ausonia : zona Selvacava;

: zona Selvacava; Belmonte Castello : intero territorio comunale;

: intero territorio comunale; Campodimele : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Casalattico : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Casalvieri : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Cassino : Abbazia Monte Cassino e zone limitrofe

: Abbazia Monte Cassino e zone limitrofe Castrocielo : centro storico e parte alta del Comune

: centro storico e parte alta del Comune Colle San Magno : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Esperia : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Falvaterra : frazione Valle Moritola

: frazione Valle Moritola Fontana Liri : frazione Starnella e parte alta del Comune

: frazione Starnella e parte alta del Comune Pastena : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Pico : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Piedimonte S. Germano : parte alta del Comune

: parte alta del Comune Pontecorvo : frazione Tordoni e frazione Sant’Oliva

: frazione Tordoni e frazione Sant’Oliva Rocca d’Arce : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Roccasecca : centro storico e parte alta del Comune

: centro storico e parte alta del Comune Santopadre : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Sant’Elia Fiumerapido : frazione Cese

: frazione Cese Terelle : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Villa Santa Lucia: centro storico e parte alta del Comune

Acea Ato 5 comunica che a causa di un improvviso guasto sull’adduttricesi sta verificando unada questa mattina nei Comuni serviti dalla stessa condotta. La rottura si è verificata in nottata lungo un tratto dell’adduttrice in zona Valle di Canneto nel Comune di Settefrati.I tecnici e le squadre di Acea Ato 5 sono già intervenuti sul luogo e hanno predisposto il cantiere per l’intervento di riparazione che, vista anche l’entità del guasto, richiederà diverse ore di lavoro. Le zone interessate dal disservizio sono le seguenti:Si prevede il ripristino del regolare servizio in modo progressivo a partire dal primo pomeriggio di oggi, salvo imprevisti.