Acea Ato 5 comunica che a causa di un guastoimprovviso sulla condotta adduttrice Asta di Canneto, si sta verificando unasospensione del flusso idrico in diversi Comuni.In particolare le zone interessate sono le seguenti: Comune di Arpino: tutto il territorio comunale Comune di Ausonia: Località Selvacava Comune di Belmonte Castello: tutto il territorio comunale Comune di Campodimele: tutto il territorio comunale Comune di Casalattico: tutto il territorio comunale Comune di Casalvieri: tutto il territorio comunale Comune di Castro dei Volsci: zona alta del territorio comunale Comune di Cassino: Abbazia di Monte Cassino Comune di Castrocielo: zona alta del territorio comunale Comune di Colle San Magno: tutto il territorio comunale Comune di Esperia: tutto il territorio comunale Comune di Falvaterra: zona Valle Moritola Comune di Fontana Liri: zona alta del territorio comunale Comune di Pastena: tutto il territorio comunale Comune di Picinisco: abbassamento di pressione su tutto il territoriocomunale Comune di Pico: tutto il territorio comunale Comune di Piedimonte San Germano: zona alta del territorio comunale Comune di Pontecorvo: località Tordoni e località Sant’Oliva Comune di Rocca D’Arce: tutto il territorio comunale Comune di Roccasecca: zona alta del territorio comunale Comune di Santopadre: tutto il territorio comunale Comune di Sant’Elia Fiumerapido: località Cese Comune di Terelle: tutto il territorio comunale Comune di Villa Latina: frazione Valle Grande Comune di Villa Santa Lucia: zona alta del territorio comunaleSono interessati, inoltre, i Comuni di Lenola e Vallecorsa, serviti da AcquaLatina.I tecnici di Acea Ato 5 sono al lavoro per la riparazione del guasto, situato in una zonamontana e impervia, non raggiungibile da mezzi meccanici. I lavori di riparazioneandranno avanti per tutta la notte ma al momento non è possibile stimare unatempistica per il ripristino del servizio.